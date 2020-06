iOs14 e chip "fatti in casa": Apple rivoluziona tutto (per tornare alle origini...)

Apple e il suo primo keynote virtuale: la pandemia ha cambiato anche i piani di Copertino e non è solo l’evento annuale a doversi piegare alle necessità del mondo.

In maniera più incisiva rispetto al passato, le novità introdotte ora più che mai sono legate alle necessità del momento: Messaggi e la privacy sopra tutte. Cupertino abbandona le lande californiane che da anni accoglievano l’evento più atteso dai fedeli della mela morsicata, per aprire in una moderna visualizzazione alla Google Earth, le porte del proprio cuore pulsante: quell’Apple Park aperto ad hoc nel 2017 per convogliare idee e persone fortemente voluto da Steve Jobs.

Tante novità, una in particolare importantissima che cambia il corso della storia come non accadeva da più di dieci anni in casa Apple: convergenza è la parola d’ordine e Rosetta 2 il mezzo per decifrarla.

iOs 14 e non iPhoneOS

Contrariamente a quello che tutta la Rete si aspettava, non è stato annunciato il rebranding del sistema operativo per cellulari della Mela moriscata: l’iOs continua la sua esistenza e giunge alla quattordicesima release. Novità più importante quella che punta sulla organizzazione delle App: con l’aumento esponenziale del software, trovare e utilizzare correttamente il programma adeguato spesso diventa una necessità primaria. Ecco quindi l’introduzione delle nuove App Library personalizzabili per forma, dimensione, contenuto e colore.

A queste collegata, la novità dei widget, finalmente in arrivo anche su smartphone Apple: come già accade su Android (e anche Windows Phone, a essere sinceri), qui potranno essere dinamicamente configurati per adattarsi al momento della giornata. Che sia il traffico mattutino o serale nel tragitto casa-lavoro, i consigli sui programmi televisivi serali: tutto ora ruota attraverso questi widget.

A seguire, la solita carrellata di implementazioni varie: dalla funzione Picture in Picture, ai miglioramenti di Siri, alle mappe, fino a Messaggi e Privacy: questi più che mai diventati di prim’ordine a seguito del Lockdown.

iPadOS 14, ora è ufficiale

In mirroring rispetto alla versione smartphone, arrivano le implementazioni sul sistema operativo dedicato alla linea tablet di Cupertino. A gran parte delle funzioni prima descritte, si aggiungono quelle specifiche per lo strumento di lavoro/svago: gli aggiornamenti per la Pencil, per esempio, che grazie alla funzione Scribble permettono di utilizzare la penna in qualunque casella di testo del sistema operativo. La fortemente richiesta opzione per la scelta libera delle app predefinite di email e browser, e la nuova schermata delle chiamate, ora non più a pieno schermo ma ridimensionata in discrezione e ingombro: il tutto disponibile per gli utenti a partire dall’autunno, con la medesima compatibilità dell’attuale iPadOs 13.

Apple Mac e macOS Big Sur

Partiamo dal software: l’ultima release per computer Apple si chiama Big Sur, come l’omonima regione della costa californiana. Colpo d’occhio immediato per questa release che vede nel rinnovamento grafico la prima e più consistente rivoluzione. Con uno gioco di parole, questa porta con sé un’evoluzione in chiave mobile del sistema operativo, andando in quella che è il vero punto focale di questo keynote: la convergenza.

In questa parola c’è riassunta tutta l’idea (nascosta) di Apple: far convergere tutti i tre ecosistemi su molteplici punti fondamentali. Così se l’interfaccia grafica del macOS strizza l’occhio alle versioni mobile, con il preponderante inserimento di Widget, dell’app Messaggi e di quella Mappe, la cosa diventa palese con l’introduzione della nuova linea di processori basati su ARM nei personal computer.

Evolvere e convergere per tornare ai primi fasti: Rosetta 2

Indubbiamente agli utenti di vecchia data non apparirà una grossa innovazione: i Mac dotati di processori PowerPC hanno fatto la storia fino a un decennio fa. Il passaggio alle CPU Intel si era resa necessaria per stare ai passo dei sistemi Wintel e risparmiare risorse. Ora che i microprocessori ARM di cui sono dotati iPhone e iPad Pro, in particolare, hanno raggiunto livelli di prestazioni invidiabili anche da molti personal computer entry level, i tempi sono tornati maturi per riavere un sistema Apple ingegnerizzato completamente da Cupertino.

Quali sono i vantaggi?

Primo, quella convergenza a cui accennavamo alcune righe sopra, atta a unificare App e programmi, in modo da migliorare il feeling e la semplicità di utilizzo diventando di fatto sempre più facile il passaggio da una piattaforma all’altra (le App di iPhone e iPad potranno infatti essere utilizzate anche sui nuovi Mac dotati di processori ARM).

Secondo, lo sganciarsi progressivamente da Intel: sfumate le voci che volevano Cupertino bussare alla porta di AMD (come invece fatto per esempio da Microsoft e Sony per le rispettive console). Una presa di posizione netta, con un termine (entro due anni gran parte della gamma computer virerà sui processori interni) e uno strumento decisivo: il software Rosetta 2.

Come avvenuto anni fa con l’arrivo dei processori Intel, questa seconda release permetterà al software originariamente creato per Apple dotati di processori Intel, di funzionare senza problemi sui nuovi Mac, in maniera assolutamente trasparente per l’utente. Per cominciare a convincere gli utenti più incredibile, la stessa dimostrazione odierna è stata creata e girava sui questi nuovi Mac dotati di processori ARM. Gli stessi inseriti attualmente nell’iPad Pro, per esempio.