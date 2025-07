La "Temptation" continua con tre serate consecutive

Insomma, falò a gogò. Temptation Island anche in questa edizione ha avuto un tale successo da meritarsi addirittura il record di tre serate consecutive di messa in onda la prossima settimana: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio quando si terrà il gran finale. Ovviamente sempre in prima serata su Canale 5 e sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia (foto) che porterà gli spettatori dentro le storie che si consumano attorno ai falò, tra emozioni, relazioni sentimentali messe alla prova, decisioni difficili e confronti intensi. Mentre psicologi e sociologici si interrogano sui motivi per cui gli spettatori si appassionano a un programma dove bisogna decidere se tradire o meno il proprio partner (ci si rispecchia, sono cose che accadono nella vita di tutti i giorni o semplicemente ci si rilassa davanti alla tv nelle calde sere estive), la squadra di Maria De Filippi fa un passo ulteriore verso un cambiamento delle abitudini televisive. Un'operazione mai tentata prima definita da Mediaset "trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti".

Cominciato lo scorso 3 luglio, Temptation ha registrato ascolti record dalla prima puntata, con un coinvolgimento altissimo anche sui social. La trilogia vuole proprio celebrare il successo del programma, a chiusura di un mese che lo consacra ancora una volta come fenomeno dell'estate televisiva italiana. Anche nella puntata di mercoledì, il reality con protagonisti fidanzati e tentatori è stato seguito da 3 milioni 516 mila spettatori pari al 28,4 per cento di share. Sono soprattutto i ragazzi e le ragazze ad appassionarsi al programma tanto che sul target 15-34 anni lo share svetta al 52% mentre su quello 15-19 anni arriva addirittura al 57.

9%, significa che più di metà dei giovanissimi che l'altra sera stavano guardano la tv erano sintonizzati su Canale 5 o su qualsiasi device collegato a Temptation.

Insomma, quel laboratorio sociale che analizza gli effetti delle tentazioni uniti alla pressione costante delle telecamere sui partecipanti, avrà vita ancora molto lunga.