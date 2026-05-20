Alcaraz salta anche Wimbledon

Jannik Sinner dovrà fare a meno ancora per qualche tempo del suo grande rivale. Carlos Alcaraz ha annunciato che non prenderà parte nemmeno alla stagione sull'erba. Lo spagnolo salterà quindi il Queen's, torneo conquistato nel 2025, e soprattutto Wimbledon. Il problema al polso, pur in miglioramento, continua infatti a richiedere prudenza. «La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio», ha scritto Alcaraz su Instagram. «Purtroppo non sono ancora pronto per competere e per questo devo ritirarmi dalla stagione sull'erba, compresi Queen's e Wimbledon». Il ritorno in campo potrebbe così avvenire durante la tournée nordamericana sul cemento, a precedere gli US Open, ultimo Slam della stagione 2026, torneo nel quale Alcaraz difende il titolo. La nuova assenza, tuttavia, riaccende inevitabilmente il dibattito sulla tenuta fisica del murciano. A soli 23 anni, infatti, Alcaraz è già costretto a saltare il terzo Slam della carriera. Sinner potrebbe consolidare il proprio vantaggio in vetta al ranking ATP.

Nel frattempo l'azzurro si gode qualche giorno di riposo tra le sue montagne a Sesto Pusteria, dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia. Domani è prevista la partenza per Parigi, dove è in programma il sorteggio del Roland Garros.