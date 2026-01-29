Alexander Zverev, chi è il tennista che sfiderà Alcaraz: la denuncia per violenze dell'ex e la nuova compagna

Chi può battere Carlos Alcaraz, oltre a Sinner? È quello che si chiedono gli appassionati di tennis mentre gli Australian Open entrano nella fase decisiva. In semifinale il numero uno al mondo avrà di fronte il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero tre. Il pronostico è tutto dalla parte del campione spagnolo, anche se per il tennista di Murcia sarà bene non sottovalutare il suo avversario, che l'ha già battuto sei volte in carriera. A questo punto scopriamo di più Zverev, da anni il miglior tennista tedesco dopo dai tempi di Becker, Stich e Haas.

Chi è Alexander Zverev

Di origini russe, è nato ad Amburgo il 20 aprile 1997. Alto 198 cm, è soprannominato "Sasha" ed è uno dei giocatori più forti del momento. I genitori sono emigrati in Germania dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Il padre, anche lui Alexander, è un ex tennista e rappresentò l'Urss in Coppa Davis. Dopo la carriera da giocatore è diventato il primo allenatore del figlio e ha continuato a seguirlo nel circuito. La madre Irina Vladimirovna Fateeva era, anche lei, tennista e allenatrice mentre il fratello maggiore Mischa è stato un tennista pro di buon livello.

Carriera e vittorie

In carriera ha vinto 24 tornei del circuito maggiore, tra cui due edizioni delle ATP Finals nel 2018 e nel 2021 ma anche l'oro olimpico in singolare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I suoi colpi migliori sono il servizio e il rovescio bimane. La superficie preferita è il cemento. Non ha mai vinto una prova del Grande Slam, arrivando in finale agli US Open, Australian Open e Roland-Garros. Il miglior ranking raggiunto in carriera è il secondo posto in classifica. Il suo idolo da bambino era Roger Federer. Nel 2022 ha rivelato di essere malato di diabete di tipo 1 e ha inaugurato la propria fondazione che si occupa di aiutare bambini e giovani colpiti da questa patologia. Uno dei momenti più difficili della sua carriera risale proprio al 2022 con il brutto infortunio alla caviglia durante il Roland Garros. In occasione della semifinale contro Nadal, Zverev rimediò la lesione dei tre legamenti laterali della caviglia. Tornando sui campi dopo un intervento e una convalescenza di 4 mesi.

Chi è la nuova compagna

Ora è fidanzato con la modella, attrice e conduttrice tv tedesca Sophia Thomalla. I due erano amici da tempo e la loro relazione è pubblica dal novembre 2021. Ex di Loris Karius (marito di Diletta Leotta) è molto conosciuta in Germania, Sophia è molto attiva sul piccolo schermo. Nata nel 1989, ha deciso di seguire la passione di famiglia (i genitori sono entrambi attori) e ha cominciato a recitare fin da giovane, ottenendo il primo ruolo importante a 17 anni nella serie televisiva Commissario Laurenti. Da lì tante apparizioni in tv, e ha partecipato anche alla seconda stagione della serie Netflix Break Point. Ora la si vede spesso nei campi di tutto il mondo a seguire le partite del fidanzato al quale non fa mai mancare il suo supporto. "Penso che per i tennisti sia sempre molto importante chi ti sta accanto. Sophia è una persona che mi dà pace e sicurezza. Con lei alle spalle gioco molto bene" ha detto Zverev.

Le accuse di violenza domestica

La vita sentimentale di Zverev è stata però parecchio turbolenta in questi anni. Infatti è stato accusato di violenza e abusi fisici da parte della ex fidanzata Brenda Patea, nonché madre di sua figlia Mayla. Nel 2023 il tribunale di Berlino ha condannato il tennista a pagare 450mila euro di multa per violenza domestica, perché sospettato di "aggressione e percosse". Nel dettaglio, il tedesco fu accusato "di averla, nel maggio 2020 a Berlino, maltrattata fisicamente durante una discussione e di averle causato danni alla salute". La donna accusò Zverev di "averla presa per il collo" nel corridoio di casa tanto da non essere riuscita a deglutire per diversi giorni.

Prima di queste presunte aggressioni, Zverev era stato accusato anche dalla fidanzata precedente, Olga Sharipova, che lo aveva denunciato più o meno per le stesse motivazioni di violenza domestica ma fu poi scagionato perché mancavano le prove.

La donna lo descrisse come "un uomo geloso, che controllava ripetutamente il mio telefono, e a volte un 'like' di troppo era sufficiente per mandarlo su tutte le furie. La sua rabbia si è più volte trasformata in violenza fisica". Rivelando dettagli sconvolgenti e mai sospettati sul carattere del "campione dal volto d'angelo".