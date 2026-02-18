Atp Doha, sinfonia Sinner: l’azzurro vince in due set contro Popyrin e approda ai quarti

Nonostante un secondo set equilibrato, ancora una volta è Jannik Sinner a dimostrarsi superiore nei momenti decisivi vincendo in due set la gara contro Alexei Popyrin 6-3, 7-5 e approdando ai quarti di finale dell’Atp 500 di Doha. Altissimo livello e qualità sono gli ingredienti che ha messo in campo anche oggi l’azzurro come dimostrano il suo gioco e la nessuna palla break concessa all’avversario. Giovedì 19 febbraio Sinner se la vedrà contro il ceco Jakuk Mensik.

Le parole di Jannik

“Ho avuto problemi al servizio specialmente nel secondo set, ho sbagliato alcuni colpi facili perdendo ritmo e fiducia. Sul 5-5 ha fatto un paio di errori che mi hanno fatto ottenere break decisivi. Devo alzare il livello, tutti i giorni sono differenti”, spiega Sinner a fine gara. “Cerco di dare il massimo, rispetto tutti, cerco di giocare sempre il mio miglior tennis se riesco. Tutti giocano ad alta intensità e qualità soprattutto quando hanno poco da perdere, bisogna rimanere sempre concentrati. Sono contento, ho iniziato bene la stagione”.

La vittoria di Sinner

Il primo set si apre con il servizio di Sinner: l’equilibrio dura cinque game, al sesto ecco la svolta decisiva con il break dell’altoatesino bravo a sfruttare le incertezze dell’avversario australiano, si va sul 4-2. Non concede nulla, Jannik, sul turno di battuta successivo e arriva così il 5-2. Popyrin accorcia ma è il numero due del mondo a chiudere con il punteggio di 6-3 dopo appena 29 minuti di partita.

Il secondo set inizia sulla falsariga del primo: c’è equilibrio sui rispettivi turni di servizio: nessuno perde la battuta, si va così 1-1, 2-2, 3-3. Popyrin alza il suo livello soprattutto sulla battuta, spesso imprendibile, e si porta 4-3. Con qualche brivido (da 40-0 a 40-40), Sinner chiude il primo game ai vantaggi 4-4. L’australiano non concede quasi nulla, un altro servizio a 212 Km/h vale il 5-4 ma Sinner risponde con dritto e servizio, 5-5.

La svolta arriva all’undicesimo game: il campione Jannik si procura due palle break mettendo a segno quella decisiva, 6-5 e servizio per chiudere il match. Si procura due palle per chiudere l’incontro e arriva il 7-5 finale.