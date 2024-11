Atp Finals, Djokovic dà forfait: ecco cosa c'è dietro al suo ritiro

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si erano più avuto notizie di lui dalla sconfitta al King Six Slam per mano di Jannik Sinner che lo ha sconfitto in semifinale per poi vincere il ricchissimo titolo arabo ma oggi Novak Djokovic è tornato a parlare sui social per annunciare a tutti che non prenderà parte alle Atp Finals di Torino in programma dal 10 al 17 novembre.

Il post di Djokovic

L'annuncio è arrivato nella mattinata di martedì 5 novembre con una Storia su Instagram. " È un onore qualificarsi per le Atp Finals, non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto ". Questa notizia non è di certo un fulmine a ciel sereno visto che il campione serbo, a causa dei problemi al ginocchio, aveva già da tempo messo le cose in chiaro volendo concentrarsi soprattutto sui tornei dello Slam in un 2024 che, per la prima volta da molti anni, non lo ha visto protagonista per i numerosi stop e infortuni.

Chi sono i partecipanti delle Finals

La defezione di Djokovic dà spazio a chi era rimasto incerto fino a questo momento: la classifica mondiale lo vede al sesto posto, la sua rinuncia dà quindi l'ok al norvegese Casper Ruud (numero 7), l'australiano Alex de Minaur (numero 8) e il russo Andrey Rublev (numero 9). La riserva del torneo sarà colui che si trova al decimo posto, il bulgaro Grigor Dimitrov pronto a subentrare in caso di ulteriori forfait. Già certi della partecipazione, invece, il nostro Jannik Sinner attuale numero uno del mondo, il tedesco Alexander Zverev adesso al secondo posto della classifica Atp dopo il sorpasso sul numero tre, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Alle Finals, ovviamente, andranno anche l'attuale numero 4 mondiale, il russo Daniil Medvedev e l'americano Taylor Fritz al quinto posto.

Dal momento che la Serbia è stata eliminata dalle Nazionali che si contenderanno la Coppa

Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre, probabilmente Djokovic adesso osserverà un lungo periodo di riposo e recupero pronto per affrontare al meglio il primo Slam del 2025, gli Australian Open del prossimo mese di gennaio.