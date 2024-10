Six Kings Slam, Sinner vola in finale: Djokovic battuto in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante alcuni alti e bassi, Jannik Sinner si conferma implacabile e rivince pochi giorni dopo contro Novak Djokovic 6-2, 6-7, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Sabato si giocherà la finale del Six Kings Slam. Dopo un primo set senza storia che sembrava quasi la fotocopia della gara contro Medvedev, il serbo alza il livello del suo tennis portando Jannik al tie-break del secondo set e stravincendolo 7-0 ma la volpe rossa non ha perso sicurezze soffrendo, lottanto e spuntandola alla grande nel terzo e decisivo set.

Le parole di Sinner

Intervistato a bordo campo al termine dell'incontro, arrivano le congratulazioni. " Abbiamo giocato la finale a Shanghai pochi giorni fa, siamo un po' stanchi ma ci abbiamo provato fino alla fine.Grazie al pubblico così caloroso. Queste partite possono cambiare in fretta, anche Djokovic ha sbagliato poco e giocato benissimo, vediamo cosa accadrà sabato e speriamo in una grande partita" . Quando gli viene chiesto se questa gara fosse soltanto un'esibizione, Sinner risponde che " l'abbiamo presa seriamente. Sappiamo quali sono punti di forza e debolezza l'uno dell'altro ". Alla domanda su come faccia a essere sempre calmo, Jannik risponde che si è innervosito, un po', a causa della stanchezza. " Cerchiamo di fare un bello spettacolo per il pubblico ".

Una sfida avvincente

Il primo set comincia con Sinner al servizio ed è subito dentro al match con ottime prime di servizio, dal 40-30 il primo punto è di Jannik. Nel secondo game ecco la prima svolta della gara, tre palle break per l'azzurro che strappa il punto a Djokovic, 2-0. In queste fasi iniziali sembra la fotocopia della partita di ieri contro Medvedev, l'azzurro è impeccabile e micidiale e si porta sul 3-0. Il serbo si scuote, serve bene e tiene il servizio a zero, 3-1 ma lo stesso fa anche Sinner che sale 4-1. Per il terzo gioco consecutivo chi è in turno di battuta lascia a secco l'avversario, Djokovic accorcia con il punteggio che adesso è 4-2 ma è bravissimo l'altoatesino a togliersi da una situazione complicata nel settimo game quando sotto di 0-30 fa quattro punti consecutivi che valgono il 5-2. Impressionante Jannik che scaglia palle veloci e pesanti, si conquista con merito altre due palle break che valgono il set, finisce 6-2 dopo 27 minuti di gioco.

Il secondo set si apre con il serbo che tenta una reazione e giocando un gran game strappa all'azzurro il primo break dell'incontro, 1-0, e lo consolida nel secondo game, 2-0 Djokovic che ha alzato il livello del suo tennis ma anche Sinner non si scompone e lascia a zero punti Nole nel terzo game, 2-1 e nel successivo l'altoatesino lascia a zero punti Djokovic e strappa il break recuperando lo svantaggio, 2-2. Subito dopo avviene il sorpasso con Sinner che vince tre game consecutivi, 3-2. L'incantesimo per Nole si interrompe al sesto game che vede il 3-3. Con una battuta sempre molto efficace Sinner si riporta in vantaggio ma la gara adesso è molto più equilibrata del primo set, 4-4. Con due ace sublimi Jannik va 5-4, a farica il serbo pareggia i conti sul gioco successivo. Undicesimo game con Jannik che rimonta da 0-30 portandosi sul 6-5 ma Djokovic porta la gara al tie-break dove non c'è storia, la vince il serbo 7-0 che conclude 7-6, un set pari.

Il terzo set, decisivo, si apre con scambi sempre più intensi e combattuti con l'altoatesino a strappare subito il servizio ma poi il serbo recupera subito, break e contro-break, 1-1. Djokovic, sul 2-1 in suo favore, accusa qualche problema alla spalla, interviene velocemente il terapista a bordo campo per poi riprendere la gara normalmente: Sinner pareggia i conti (2-2). Quinto e sesto gioco al cardiopalma con l'azzurro che non sfrutta quattro palle break, si va sul 3-3 ma finalmente il settimo game è quello decisivo per il break, 4-3. I colpi di scena non mancano, Jannik sbaglia un comodo smash che dà origine al recupero del serbo che si riprende il break perso prima, 4-4.

Gli scambi sono micidiali ma per la terza volta in questo set Sinner strappa la battuta a Djokovic e serve per il match: 15-0, 15-15, 30-15 (lungolinea sulla riga), 40-15 (dritto in rete di Djokovic) ed ace finale che vale il 6-4 ed è in finale!