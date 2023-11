ATP Finals, Sinner nella storia del tennis italiano: vola in semifinale (senza giocare)

Jannik Sinner può già festeggiare la qualificazione in semifinale delle ATP Finals di Torino, prima ancora di scendere in campo stasera contro il danese Holger Rune, numero 8 al mondo. Un risultato storico per il tennista altoatesino, che diventa il primo giocatore italiano a raggiungere lo storico traguardo.

I primi due successi non davano infatti questa certezza ma, negli incastri dei vari risultati combinati, la vittoria di Hubert Hurkacz nel secondo set (per 6-4) contro Novak Djokovic (il primo lo ha vinto 7-6) vale per l'azzurro il pass per l'accesso tra i migliori quattro del torneo. L'altro posto è quindi affare ristretto al serbo e a Rune, avversario di Sinner in serata.

Il campione serbo ha poi superato 6-1 al terzo set Hurkacz, mettendo in pericolo la sua qualificazione. Adesso per passare il turno deve sperare nella vittoria di Sinner. Qualora vincesse Rune sarebbe automaticamente eliminato. Al contempo per il danese non ci sono mezze misure: può vincere il girone oppure essere eliminato. Le combinazioni rimaste, quando manca un solo match nel Gruppo Verde, sono semplicissime.

Vince Sinner : passano Sinner primo e Djokovic secondo

: passano Sinner primo e Djokovic secondo Vince Rune: passano Rune primo e Sinner secondo.

This is moment, Jannik @janniksin becomes the first ITALIAN to advance to the semi-finals in the tournament’s 54-year history!#NittoATPFinals pic.twitter.com/0G7dUZf1IV — ATP Tour (@atptour) November 16, 2023

I possibili avversari di Sinner

Venerdì con le ultime due partite del Gruppo Rosso scopriremo chi completerà il quadro delle semifinali. Daniil Medvedev è già qualificato ma ancora non è certo della prima posizione. Tanto dipenderà da Carlos Alcaraz, che è padrone del proprio destino. L'incontro tra Zverev e Rublev in serale rischia di non valere nulla: il tedesco, infatti, può passare solo se Alcaraz perde contro Medvedev.

Il tennista russo ha staccato per primo il pass per le semifinali grazie ai successi contro Rublev e Zverev, entrambi maturati in due set ma non è ancora certo della prima posizione. Al contempo, Alcaraz e Zverev si contendono l'ultimo posto disponibile per le sfide di sabato. L'unico già eliminato è Andrej Rublev, senza chance di qualificazione per via dei due pesanti ko incassati nelle prime due giornate. Importante ricordare che chi vincerà il girone incontrerà il secondo classificato del Gruppo Verde e viceversa. A Sinner toccherà dunque affronterà Medvedev oppure uno tra Alcaraz e Zverev, in attesa delle partite di domani.

Dove vedere Sinner-Rune in tv

Il match si disputerà alle ore 21.00 e verrà trasmesso contemporaneamente in diretta e in chiaro su Rai 2 e su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In streaming il match sarà visibile su Rai Play, su SkyGo e su NOW. I telecronisti su Sky Sport saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci, mentre sulla Rai il racconto della sfida sarà affidato al commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta.