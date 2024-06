Atp Halle, Sinner vince e vola ai quarti: Marozsan battuto in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

E anche la seconda è andata: Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle, in Germania, il suo primo stagionale sull'erba per preparasi al meglio a Wimbledon, sconfiggendo in tre set l'ungherese Fabian Marozsan (numero 45 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e 17 minuti. In semifinale, il numero uno al mondo troverà il vincente della gara tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero sei del tabellone, e il tedesco Jan-Lennard Struff che ha eliminato il nostro Luciano Darderi. L'azzurro soffre ma migliora gara dopo gara: non è facile adattarsi subito a una superficie così diversa da tutte le altre ma, anche in stavolta, ha mostrato una solidità (fisica e mentale) da campione.

Come è arrivata la vittoria

Nel primo set c'è da registrare un break di Sinner nel terzo game subito ripreso dall'avversario in quello successivo. Entrambi i tennisti servono molto bene, sono numerosi gli ace e le prime di servizio. La svolta arriva al nono game quando Jannik strappa il punto all'avversario salendo sul 5-4 e servendo per chiudere il set, arriva così il 6-4. Nel secondo set la gara si fa ancora più intensa ed equilibrata: nessuno dei due "scappa", il punteggio è sempre in equilibrio ed è necessario il tie-break per decidere chi vincerà. Contrariamente al solito, l'altoatesino sbaglia tantissimo conquistando soltanto due punti sul proprio servizio e cedendo all'avversario 7-4: un calo nel servizio ma anche nelle risposte da fondo campo.

Tutto si decide al terzo set: stupendo e da applausi a scena aperta un punto nel secondo game quando Sinner conquista il break dopo aver fatto due recuperi incredibili conclusi da un passante splendido. Marozsan accusa il colpo, Jannik sale 3-0 e poi agevolmente arriva il 5-1 con un altro break conquistato. Un colpo di reni dell'ungherese allunga la partita con il break conquistato e un altro punto sul proprio servizio ma Sinner non è più in vena di regali e chiude 6-3 dopo oltre due ore di gara.

Le parole di Sinner

Intervistato al termine dell'incontro, l'azzurro ha elogiato il gioco del suo avversario. " Marozsan? Fabian è un giocatore incredibile. È la prima volta che ci affrontiamo, ha già battuto giocatori incredibili, sapevo che avrei dovuto giocare molto molto bene. Il primo set è stato equilibrato, poi mi ha ripreso e nel secondo ho avuto una chance. Nel terzo set ho cercato di essere un pochino più aggressivo ", ha dichiarato.

Sinner ha poi spiegato che " le prime due partite sull’erba non sono mai facili, una superficie un po’ diversa e anche se vinci due set non è detto che sia facile ma sono felice di essere ai quarti" .

sull’erba bisogna variare di più: la prima palla funziona, sulla seconda devo cambiare un po', essere più aggressivo ma lui ha risposto bene".

All'osservazione del giornalista su cosa non abbia funzionato a dovere oggi, Jannik ha detto che "