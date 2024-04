Atp Marrakech, il derby azzurro lo vince Berrettini: Sonego sconfitto in 2 set

Dopo ben 531 giorni di assenza, Matteo Berrettini torna a disputare una semifinale nel circuito Atp ma soprattutto recupera sorriso e forma fisica. Non ha esultato per rispetto del grande amico Lorenzo Sonego che è stato sconfitto in due set al torneo di Marrakech con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. In semifinale, che si giocherà domani, il 27enne romano affronterà il vincitore della sfida tra il tennista argentino Mariano Navone e l'australiano Aleksandar Vukic. Gara intensa, in bilico e combattuta soprattutto nella secondo set con il primo vinto in scioltezza da Matteo grazie a ottime prime di servizio e agli ace.

La gara

Pronti via, Berrettini parte subito molto forte servendo benissimo tra ace e prime di servizio: discorso diverso per Sonego che all'inizio del secondo game appare un po' contratto con il primo doppio fallo alla battuta concedendo la prima palla break sul 30-40: un errore lancia Berrettini sul 2-0 e servizio a favore. La prima di servizio fa molto male a Sonego, il punteggio sale velocemente sul 3-0. Nel quarto game una scossa per il tennista torinese che gioca ottimamente salendo di livello oltre a vincere il primo gioco dell'incontro, siamo sul 3-1. Il 27enne romano, però, per adesso è una spanna superiore all'avversario, ha perso soltanto due quindici nei primi cinque game e sale sul 4-1. Sesto game con il punto per Sonego ma il servizio di Berrettini è difficilmente aggredibile, si va sul 5-2: si sale sul 5-3 ma poi Berrettini ha tre set point che sfrutta alla seconda occasione, finisce 6-3 dopo 28 minuti di gioco.

Il secondo set è senz'altro più in equilibrio: gli scambi sono più lunghi e combattutti e non si concludono soltanto con la potenza e precisione delle prime palle. Al terzo game Sonego annulla due palle break e si porta sul 2-1, nel quinto ne annulla un'altra salendo 3-2: entrambi manterranno sempre il punto sul proprio turno di battuta arrivando al tie-break (6-6): nonostante il mini-vantaggio di 4-2, Sonego si fa rimontare e il tennista romano conclude con 7-5 dopo un'ora e 42 minuti di gioco.

Le parole di Berrettini