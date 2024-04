Atp Marrakech: derby Berrettini-Sonego, anche Fognini vola ai quarti

Ottime notizie giungono dal Marocco dove si sta svolgendo l'Atp 250 di Marrakech, il "Grand Prix Hassan II" con tre italiani gran protagonisti e già in forma per la stagione appena iniziata sulla terra rossa: venerdì 5 aprile ci sarà il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ai quarti di finale. Il primo ha vinto la gara dopo oltre due ore di gioco contro lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 mentre il 28enne torinese ha avuto la meglio contro l''indiano Sumit Nagal per 1-6, 6-3, 6-4, anche in questo caso il tempo di gioco è stato praticamente uguale (due ore e 20 minuti di gioco). Fa benissimo anche Fabio Fognini che approda ai quarti di finale dopo la vittoria contro il tennusta serbo Laslo Djere, numero 34 del ranking Atp, per 7-6, 2-6, 6-4 in due ore e 29 minuti.

Le gare

Dopo una stagione di stop, sta ritrovando forma fisica e fiducia il 27enne romano Berrettini che in tre set ha avuto la meglio contro Munar, attuale numero 73 della classifica Atp: nel primo set comanda Matteo che è avanti anche nel secondo con tre palle break nel terzo game: non riesce a sfruttarle, lo spagnolo ne approfitta e chiude il set con lo stesso punteggio con cui aveva perso il primo. Ottima reazione dell'azzurro nel terzo e decisivo set quando riesce a strappare due volte il servizio chiudendo 6-3. Discorso diverso per Lorenzo Sonego autore di una gran rimonta dopo aver perso nettamente il primo set (6-1) contro Nagar, attuale numero 95 del ranking: ottima anche in questo caso la reazione contro l'indiano Nagal nel secondo e terzo set che porta a casa guadagnandosi il derby azzurro contro l'amico.

I precedenti

Per Berrettini e Sonego, amici e compagni di Nazionale, si tratta del quarto confronto nel circuito Atp e il primo assoluto sulla terra rossa. Il romano è avanti per 2-1 negli scontro diretti che finora si sono sempre tenuti sui campi in erba: ai quarti di finale del torneo di Stoccarda nel 2022 e nel primo turno di Wimbledon 2023 vinse Berrettini, Sonego ha avuto la meglio nei sedicesimi di finale, sempre a Stoccarda, ma nel 2023. 2-0, invece, il vantaggio di Matteo negli Atp Challenger che li hanno visti scontrarsi sempre sul cemento.

Chi sfiderà Fognini

Gran protagonista delle ultime ore anche Fabio Fognini che approda ai quarti di finale dopo la bella e sofferta vittoria contro Djere che era la testa di serie numero del torneo di Marrakech: il 36enne ligure se la vedrà adesso contro il numero 68 al mondo, il russo Pavel Kotov, che ha avuto la meglio contro Flavio Cobolli in due set.

Vedremo se Fognini sarà in grado di "vendicare" l'azzurro: la sfida contro il russo è un inedito.