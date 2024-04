Atp Marrakech, splendido Berrettini: vince in 3 set e vola in finale

Matteo Berrettini l'ha spuntata, pur soffrendo e perdendo il primo set contro l'argentino Mariano Navone attuale numero 60 Atp, con i parziali di 6-7 6-3 6-2. Domani giocherà la finale dell'Atp di Marrakech contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena che si è imposto per 6-4 6-2 su Pavel Kotov. Gara dura ma il tennista romano ha confermato i progressi degli ultimi tempi: sotto di un set non molla, studia l'avversario e varia molto di più i colpi nel secondo e terzo set che gli consegnano la finale del torneo in Marocco. Era dal torneo di Napoli del 2022 che il 27enne romano non raggiungeva una finale oltre a tornare tra i primi 100 giocatori del mondo nel ranking Atp.

La gara

Il 1° set si apre con Berrettini al servizio che inizia subito a picchiare duro grazie a prime palle vincenti, 1-0: nel secondo game Matteo si conquista subito due palle break, l'argentino sembra non essere ancora entrato in partita ma riesce comunque ad annullarle e conquistare il primo punto della sua gara. Con un altro ottimo turno di battuta, l'azzurro sale 2-1. Con quattro punti consecutivi Navone non molla e gestisce molto bene, anche lui, il turno di servizio e si va sul 2-2. Quinto game con alcuni errori da parte di Berrettini, si va ai vantaggi: un errore clamoroso sotto rete costa il break, l'argentino va avanti 3-2 e non sbaglia quando è chiamato a servire, 4-2. Berrettini torna a rendere molto bene dopo essere stato sotto per 0-30 e porta a casa il game, 4-3. Matteo insegue ma ottiene l'ottavo game ma sarà Navone a servire per il set in vantaggio 5-4 ma il tennista romano ottiene due palle break che sfrutta alla grande, si va sul 5-5 recuperando il break e portandosi in vantaggio 6-5. Matteo sale di livello, gioca grandissimi colpi portandosi sul 30-40 e il primo set point che però viene annullato e con due risposte sbagliate da Berrettini si arriva al tie-break: regna l'equilibrio fino al 3-3, ossia al cambio campo: dal 4-4 si va al doppio set point per l'argentino che ottiene al primo tentativo, (7-6) 7-4 al tie-break dopo un'ora e otto minuti.

Nel 2° set inizia a vedersi qualche tentativo di cambiamento con Berrettini che per la prima volta strappa il servizio all'argentino, va sul 2-1 e con il servizio a favore ma sulla palla del 3-1 commette il primo doppio fallo del match, si va ai vantaggi e riesce a vincere e consolidare il break, 3-1 confermato. La situazione torna a essere delicata: sul 3-2 una palla break per Navone che viene annullata tenendo il turno di battuta, 4-2 ottenuto con forza, cuore e ottime palle corte. Matteo vola nell'ottavo game, 40-0 e 5-3. L'azzurro ha due set point sul 15-40 che Navone salva ma ce n'è subito un altro ma anche stavolta l'argentino lo annulla. Al quarto tentativo Berrettini vince il set 6-3, dopo un'ora e 57 minuti si andrà al terzo.

Il 3° set inizia alla grande per il nostro Berrettini che dopo il primo punto ottenuto sul proprio servizio strappa subito il break a Navone confermandosi subito dopo, 3-0 il parziale: si sale rapidamente sul 4-2 con i tennisti che mantengono i punti sui loro turni di servizio. Settimo game con l'azzurro che sale 5-2 e una strada in discesa verso la finale. Ottavo game con l'argentino al servizio ma il romano, mettendo sempre più in difficoltà Navone, ottiene due match point che sfrutta subito e vince 6-2 dopo 2 ore e 42 minuti.

Le parole di Berrettini

" Sono molto stanco ma felice: è stata la partita più dura della settimana. Incredibile sostegno del pubblico, sono molto contento per la finale di domani" . Il romano, intervistato a bordo campo a fine partita, sottolinea di non ricordare " nemmeno quando ho giocato ultima finale Atp, ho lavorato tantissimo per arrivare fin qui. .