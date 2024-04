Atp di Montecarlo, Sinner supera anche Struff e approda ai quarti

Non una gara indimenticabile quanto a bellezza ma solida e vincente, ed è quello che serve (sempre): Jannik Sinner si conferma in uno splendido periodo di forma anche sulla terra rossa e in due set ha la meglio contro il tennista tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 6-2. Ai quarti di finale dell'Atp 1000 di Montecarlo affronterà il vincitore della sfida tra il danese Holger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov. Senza stress e senza grandi preoccupazioni il numero uno del tennis italiano vince la sua gara e approda per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale a Monaco. Ieri aveva vinto dopo un'ora e 15 contro Korda, oggi gli basta un'ora e 17 minuti per avere la meglio contro il tedesco.

1° set, tutto facile per Sinner

Al via nel 1°set è il tedesco Struff al servizio che rimonta da 0-30 e vince il primo game della partita, 1-0. Adesso tocca a Sinner servire per la prima volta nel match, ottiene il punto senza troppa fatica ed è 1-1. Nel terzo gioco c'è equilibrio, si va ai vantaggi: un lungolinea di Jannik vale la prima palla break, il tedesco commette doppio fallo e l'azzurro sale 2-1. Struff è voglioso di recuperare lo svantaggio e anche per lui arriva una palla break nel quarto game, un altro errore per Jannik significa 2-2 e successivamente 3-2 per il tedesco. Jannik gioca bene nel sesto game, tiene a zero l'avversario e pareggia i conti, 3-3. Struff è solido e mette ottime prime di servizio, va sul 4-3: si gioca con botta e risposta, Sinner sale 4-4 con gli scambi che non iniziano praticamente mai. Nono game con la svolta: due errori gratuiti di Struff valgono il break per Jannik, 5-4 e servizio a favore: due set point per l'altoatesino che chiude 6-4 dopo 39 minuti di gioco.

Il tedesco cede, Jannik vince anche il 2° set

Avvio di secondo set con il tedesco che, pur faticando, tiene il turno di servizio e sale 1-0: anche Sinner ottiene il punto e si procura una palla break nel terzo game con la gara sicuramente più viva e con maggiori cambi di direzione. Importante il break dell'azzurro nel terzo gioco, si va 2-1 e servizio a favore che significa 3-1: nessuna distrazione e break consolidato, gara che adesso sembra (quasi) senza storia. Annullando una palla secondo break consecutivo Struff accorcia e si porta sul 3-2. Sesto game con il solito, solido (nemmeno un punto perso con la prima in campo), Sinner che si porta sul 4-2. Nono game decisivo con Struff che cede il proprio servizio all'azzurro che più si va avanti e più sale di livello, 5-2. Ottova game con Sinner che sul 40-15 con un ottimo serve and volley procurandosi due palle per vincere il match che chiude dopo la prima di servizio 6-2 in un'ora e 17 minuti.

Le parole di Sinner