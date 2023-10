Atp Shangai, Sinner si ferma agli ottavi: vince l'americano Shelton

Si interrompe la serie di vittorie consecutive di Jannik Sinner che agli Atp di Shangai è stato sconfitto dall'americano Ben Shelton, numero 20 del ranking e 19 del seeding con il punteggio di 6-2 3-6 6-7. Si ferma agli ottavi di finale la corsa dell'altoatesino che ha accusato un po' di stanchezza dopo le ultime settimane che lo hanno visto super protagonista con la vittoria ai China Open e quarto posto al mondo eguagliando il primato italiano di Panatta. Shelton giocherà il derby, ai quarti di finale, contro Sebastian Korda, numero 26 del mondo e del seeding.

La gara di Sinner

Il primo set è scivolato via velocemente con l'altoatesino autore di una prestazione maiuscola con 5 ace e il 90% di punti sul proprio servizio di cui il 79% di prime palle vincenti. La durata complessiva, infatti, è stata di 32 minuti sotto gli occhi attenti di uno spettatore d'eccezione beccato sugli spalti, il rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Sembrava dovesse essere una cavalcata trionfale ma il secondo set ha visto la rinascita di Shelton che al quarto game prende il primo break dell'incontro a Sinner portandosi sul 3-1 e tenendo il punto sul proprio servizio, 4-1: si andrà avanti così fino al 6-3 finale con Jannik che ha notevolmente abbassato il suo livello di tennis rispetto alla prima fase dell'incontro.

Ecco che si arriva al terzo set, quello decisivo: l'inizio è in salita con Jannik che riesce a mantenere il primo punto sul proprio servizio salvango ben cinque palle break. L'americano pareggia vincendo il turno di battuta ma Sinner non molla e si riporta in vantaggio, 2-1. La gara adesso si fa molto equilibrata, lo statunitense tiene a zero il punteggio sul servizio, siamo sul 2-2. Si continua così fino al 4-4 dove l'azzurro salva due palle break, serve con due ace consecutivi e si porta sul 5-4. Nei momenti di difficoltà, soprattutto fisica, ecco che il campione ha tirato fuori colpi da maestro. Shelton non molla e con il servizio non cede nemmeno un quindici, si va sul 5-5 e finale di gara sempre più equilibrato. Sinner fa il game perfetto, 6-5 e nessun punto ceduto ma si va al tie-break, 6-6.

Il tie-break decisivo

Inizia la serie di battute il nostro Jannik che cede malamente il primo punto, 0-1: Shelton mette un gran prima esterna, 2-0 per l'americano che non perde nemmeno il terzo punto, siamo 3-0. Sinner sembra non esserci più a livello di concentrazione, errore di dritto e 0-4. SI rifà con la seconda palla di servizio e accorcia, 1-4. Ottima giocata di Sinner che si riprende un mini-break, punteggio di 4-2 per Shelton e si riprende anche il secondo mini-break, 4-3. Jannik si riprende alla grande e pareggia, 4-4, dopo essere stato sotto di quattro punti e si porta in vantaggio, 5-4, dopo uno scambio pazzesco tra i due. L'americano sfrutta bene il primo punto sul servizio, siamo 5-5: Shelton serve benissimo sulla riga, match point e 6-5. Sinner non sfrutta la seconda palla e perde, 7-5.