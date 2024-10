Atp Shanghai, Sinner vola in finale: Machac battuto in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Sotto gli occhi di uno spettatore d'eccezione, Roger Federer, il nostro Jannik Sinner approva alla finalissima del Masters 1000 di Shanghai dopo aver vinto 6-4 7-5 contro il ceco Tomas Machac che non ha sfigurato e ha strappato applausi per il suo tennis concreto e per certi versi diverso rispetto a molti altri. Straordinario Sinner che raggiunge l'ennesima finale di quest'anno giocando benissimo e riuscendo a essere decisivo nei momenti chiave del match come a fine gara quando ha strappato il match point vincente prima del potenziale tie-break.

Un'altra notizia incredibile: Sinner finirà l'anno da numero uno del tennis mondiale indipendentemente da come andranno i prossimi tornei, un altro traguardo prestigioso che sottolinea la forza dell'altoatesino che raggiunge l'ottava finale di quest'anno.

Le parole di Sinner

" Oggi ha dimostrato il suo talento, bisogna stare attenti a un giocatore così. Nell'ultimo game ho cercato di tenere dentro ogni punto per arrivare in finale ", ha dichiarato Jannik intervistato a bordo campo al termine della gara parlando del suo avversario. " Ogni giorno è diverso ma cerco di trovare soluzioni giuste in ogni partita, cercherò di proporre lo stesso tennis domani ". Alla domanda su come si sente a finire il 2024 al primo posto nel ranking Atp ha risposto: " È fantastico, il sogno di quando ero bambino finire l'anno da numero 1 ma domani è un giorno importante, chiedo sempre il massimo da me stesso. Cercherò di viverla bene e accontentare la mia famiglia e team. "

Come è maturata la vittoria

L'avvio di primo set vede una partenza stranamente lenta di Jannik Sinner che si fa subito sorprendere da Machac che strappa a sorpresa il break e sale sul 2-0 quando è il suo turno di servizio. Risvegliatosi dal torpore l'azzurro accorcia le distanze, si riprende il break di svantaggio e sale 3-2 inanellando una serie di servizi vincenti e punti di notevole fattura. Il ceco è bravo successivamente a salvare altre due palle break pareggiando i conti al sesto game (3-3). Il settimo game è stato tutt'altro che banale e sulle montagne russe, ottimi colpi da entramni ma è Sinner ad aggiudicarsel con un ace e salire 4-3. Machac gioca benissimo e conferma quanto di buono fatto vedere contro Alcaraz, con un grande accelerazione vince l'ottavo game e si va sul 4-4. La svolta sul 5-4 per l'altoatesino: il ceco commette tre errori nello stesso game, Jannik strappa il break decisivo e vince il primo set 6-4 dopo 44 minuti di gioco.

Il secondo set vede un inizio più equilibrato del primo: stavolta Sinner non si fa sorprendere e si porta avanti 1-0, Machac pareggia subito i conti con i due avversari molto solidi nei loro turni di battuta. Si arriva così al 2-2, poi al 3-3 ma sono tutti game sudati e molto combattuti. Sul 4-4 Machac si procura la prima palla break, l'azzurro è bravo ad annullarla ma ne arriva un'altra per il ceco che costringe Jannik sulla difensiva. Uno-due micidiale e viene annullata anche la seconda, alla grande esce dal game più lungo dell'incontro e sale 5-4.

An incredible year for @janniksin



With today's win, Sinner secures Year-End No.1 in 2024!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/gjz5Oo37Y1 — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 12, 2024

Il ceco non molla (5-5) ma Sinner si garantisce il tie-break tenendo la battuta e portando il punteggio sul 6-5. Nel dodicesimo e decisivo game, dal 30-0 Sinner recupera e ottiene un match point, giocato alla grande e ottenuto subuti: 7-5 e Sinner vola in finale!