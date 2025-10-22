Atp Vienna, Sinner spazza via Altmaier in due set

Una gara impeccabile con Daniel Altmaier che non è mai riuscito a trovare le contromisure per contrastare Jannik Sinner: il secondo turno dell'Atp di Vienna viene vinto dall'altoatesino 6-0, 6-2 dopo solamente 58 minuti di gioco. Ingiocabile, l'azzurro, con ritmi altissimi sin dai primi scambi adesso ci sarà il derby azzurro contro Flavio Cobolli agli ottavi di finale del torneo austriaco.

Le parole di Sinner

" Nel primo set ha funzionato tutto benissimo, non ho praticamente sbagliato ma bisogna sempre essere cauti perché se l'avversario serve bene può diventare pericoloso brekkarlo. Un onizio molto positivo anche per come mi sentivo fisicamente e non soltanto dal punto di vista tennistico, vedremo come andrà nel prossimo turno", ha dichiarato Sinner intervistato a bordo campo subito dopo la fine della gara. Quando gli è stato chiesto della sua famiglia presente a Vienna ha risposto che la madre " è nervosa quando guarda le partite, mio papà era nel box e mio fratello non è qui, forse verrà a Torino. Siamo una famiglia normale, quando si gioca papà guarda le partite da casa. So quanto sacrifici abbiano fatto e continuino a fare, il percorso deve essere anche bello e divertente bello avere quelli che ami al tuo fianco" .

La netta vittoria in due set

Pronti via, sul tedesco nel primo set si è abbattuto l'uragano Sinner: subito il break al primo game che diventa 2-0 sul turno di battuta di Jannik. Altmaier è spiazzato dalla rapidità e precisione dell'azzurro, è così che al terzo game arriva anche il 3-0 senza perdere nemmeno un punto. L'avversario non può far nulla nemmeno al quarto set mentre al quinto Sinner si conquista un'altra palla break che riesce a sfruttare, 5-0 e dominio impressionante. Il sesto game è una formalità e si conclude con un ace, 6-0 dopo soli 22 minuti di gioco.

Nel secondo set finalmente Altmaier rompe l'incantesimo conquistando il primo punto della sua gara ma sul servizio di Sinner non c'è ancora partita, 40-0 e 1-1. Nonostante la lotta, Jannik non sbaglia nulla e il tedesco è costretto a cedere un altro servizio, 2-1 per l'azzurro che al quarto game, nel suo turno di battuta, continua a servire in maniera impeccabile e non si fa sfuggire l'occasione per portarsi sul 3-1. Altmaier è frustrato e non riesce a contrastare l'azzurro che gli strappa nuovamente il servizio portandosi sul 4-1. Non c'è partita, sulla battuta di Jannik si arriva velocemente 40-0 e successivamente arriva il 5-1, una pietra tombale sull'incontro. Settimo game con Altmaier che prova a non mollare, 40-30 e 5-2.

Unstoppable force. Jannik Sinner crushes Altmaier 6-0 6-2. Pure dominance. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/a4l1VycVoy — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 22, 2025

L'altoatesino serve per il match: non c'è storia, 40-0 grazie a prime vincenti e discese a rete, poi sbaglia una palla corta (40-15) ma poi arriva il punto definitivo con un'accelerazione di dritto che vale ile la vittoria contro Altmaier.