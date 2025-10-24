Atp Vienna, Sinner domina Bublik e vola in semifinale

Un'altra gara perfetta, senza sbavature e sempre in pieno controllo: Jannik Sinner ha vinto anche contro il talento kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e 16 minuti di gioco conquistando la semifinale (la 42esima nel circuito) all'Atp 500 di Vienna. Domani una nuova sfida all'australiano Alex De Minaur che ha avuto la meglio contro Matteo Berrettini. Il servizio di Jannik è migliorato tantissimo e si è visto anche contro il kazako oltre a una tenuta fisica che è tornata davvero a livelli ottimali.

Le parole del vincitore

" Con lui è sempre dura, è molto difficile. Ho cercato di tirare il maggior numero di palle creandomi occasioni come ho avuto nel primo set. Sono contento di essere arrivato in semifinale ed essere rimasto solido per tutta la partita", ha dichiarato Sinner al termine della gara a bordo campo. Alla domanda sul servizio, se ha cambiato qualcosa, ha risposto: " Mi sono allenato molto, abbiamo cercato di cambiare qualcosa nel momento del caricamento, anche con i colpi oggi sono stato molto a mio agio ed ho avuto ottime percentuali, ho continuato a spingere sempre. Lui gioca un match molto bello e più fisico di quanto si possa pensare ", ha concluso Jannik.

La vittoria di Sinner in due set

Il primo set inizia con Bublik al servizio: dopo l'ace arrivato al primo servizio concede le prime due palle break dell'incontro a Sinner ma il kazao è bravo a recuperare e partire con il piede giusto (1-0). L'altoatesino alla battuta è molto solido, si porta 40-0 e chiude il secondo game in suo favore (1-1). È bravissimo Bublik ad annullare lo 0-40 del terzo game e vincerlo, 2-1, e altrettando bravo Jannik che con il servizio si apre la strada per fare punti, 2-2 e gara per adesso in equilibrio. La prima svolta del match arriva dopo sei game di totale equilibro (3-3) con Sinner che stavolta fa il break portandosi avanti 4-3 che diventa 5-3 dopo il solidissimo turno di servizio dove lascia a Bublik zero punti. Il kazako accorcia (5-4) ma è Jannik a chiudere il set in suo favore con il punteggio di 6-4 dopo 37 minuti di gioco.

Anche il secondo set inizia in equilibrio con i due protagonisti a sfruttare a dovere i rispettivi turni in battuta: 1-1, 2-2 ma poi la svolta al quinto game giocato in modo sublime da Sinner che sfrutta a dovere gli errori del kazako portandosi 3-2 e poi il break lo conferma subito dopo nel turno di servizio che chiude al meglio con un ace, 4-2.

Nel settimo game Sinner si conquista una palla break che viene annullata dall'ace del kazako che poi ne mette un altro a 217 Km/h, alla fine accorcia le distanze (4-3) ma il servizio dell'altoatesino è sempre concreto e propositivo, 5-3. Bublik si gioca il tutto per tutto, accorcia ancora (5-4) in battuta ma poi Sinner serve per il match: 40-15, due palle per vincere la gara che chiude con un ace, splendido, finisce