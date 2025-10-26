Sinner da applausi: rimonta Zverev e vince l'Atp di Vienna

Un'altra prestazione da applausi, difficile, tosta, con il primo set perso in tutto il torneo ma il campione Jannik Sinner ha rimontato Alexander Zverev vincendo in tre set dopo due ore e 30 minuti conquistando il suo 22º titolo e conquistando l'Atp 500 di Vienna. 3-6, 6-3, 7-5 il punteggio con cui il numero due del mondo ha la meglio sul rivale tedesco: a fine gara si è temuto per la sua condizione fisica per essersi toccato la coscia ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave.

Le parole del vincitore

" Questa vittoria mi fa sentire benissimo: la finale è cominciata malissimo per me, avevo palle break ma sono rimasto indietro. Ho cercato di giocare il mio miglior tennis, terzo set è stato su e giù ma volte sentivo molto bene la palla, sono contento di aver vinto sin altro titolo", ha dichiarato Sinner al termine del match. " È stata una gara difficile, la cosa più importante è stato cercare di non mollare e rimanere li, capire le situazioni e cercare di fare scelte giuste nei momenti giusto. Chiave è stata servire bene, grande performance per me e per tutti e due".

Dopo la cerimonia di premiazione, Sinner ha parlato davanti al pubblico iniziando da Zverev. "S o che è stato un anno difficile per te ma questa è stata una buona settimana, congratulazioni a te e al tuo team ". Poi ha ringraziato il suo team per il lavoro svolto, famiglia, fidanzata e amici. " Ringrazio l'organizzazione, i raccattapalle, il pubblico: grazie per il vostro sostegno, per essere numerosi. È sempre una settimana speciale nel mio calendario" .

Zverev inizia meglio

Pronti via, il primo set si apre con il servizio di Zverev ma soprattutto con la prima palla break per Sinner (30-40), il tedesco è abile ad annullarla con una prima vincente e alla fine chiude ottenendo il primo punto della gara, 1-0. Jannik alla battuta inizia l'incontro in maniera molto solida, 40-0 e primo punto anche per lui (1-1). In rimonta, Sasha rimonta da 0-30 e continua a rimanere avanti (2-1) e al quarto game la prima svolta del match con il tedesco che strappa il break a Sinner rimontando da 40-0 e salendo 3-1. Poi tocca all'altoatesno avere due palle break ma Zverev le annulla e chiude con tre punti consecutivi, 4-1. È un momento di difficoltà per Sinner che subisce ancora l'avversario che si conquista un'altra palla break ma con una prima esterna porta il sesto game ai vantaggi e chiude in suo favore accorciando nel punteggio, 4-2. Il tedesco è perfetto, 40-0 grazie anche all'aiuto del nastro ed è 5-2. L'altoatesino serve per rimanere nel set, vince il game (5-3): il nono game è determinante, si arriva 40-40 ma poi Zverev vince 6-3 il primo set in 46 minuti.

Sinner esce alla distanza

Il secondo set, invece, inizia alla grande per Sinner che dopo aver tenuto il turno di servizio (1-0) riesce a strappare giocando benissimo e con colpi di qualità il servizio a Zverev (2-0) e conferma il break nel suo turno di battuta che tiene a zero, 3-0 che è un segnale di grande ripresa da parte del numero due del mondo. Sasha accorcia le distanze al quarto game sul proprio turno di servizio (3-1) e si combatte molto al quinto game con i vantaggi (40-40): con un rovescio da urlo Jannk vince e si porta 4-1. Sasha accorcia (4-2) ma Sinner adesso sbaglia davvero pochissimo e allunga ancora, 5-2: il tedesco fa suo il turno di servizio ma ora è tutto nelle mani di Jannik che serve per il set e non si fa sfuggire l'occasione di chiudere 6-3 e firmare l'1-1.

Jannik vince il torneo

Tutto si decide al terzo set: l'avvio è equilibrato, i protaginisti mantengono i punti sui propri turni di servizio fino al 2-2: al quinto game 15-40 e due palle break per Sinner ma il tedesco anche in maniera un po' fortunata le annulla e poi va 3-2. Con un ace Sinner chiude il sesto game, gara ancora in equilibrio sul 3-3. Il settimo game lo fa suo Zverev (4-3), Jannik si tocca la coscia come fosse un po' indolensita ma poi spazza via i timori vincendo a zero un gran game, 4-4. Il tedesco è molto solido al servizio e torna avanti 5-4. Adesso Jannik serve per rimanere in gara e lo fa in modo eccellente con tre ace, 5-5.

La lotta è serrata, punto a punto, si entra nella fase decisiva del torneo e del match, undicesimo game ai vantaggi e con un gran rovescio lungolinea Jannik va avanti e poi strappa il break, 6-5. Arrivano tre match point sul 40-0,e il campione alla fine è Sinner!