Australian Open, Alcaraz vola per la prima volta in semifinale: De Minaur sconfitto in tre set

Granitico, insuperabile: il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, abbatte il beniamo di casa, l'australiano Alex De Minaur, vincendo in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1 ai quarti di finale degli Australian Open. La partita è stata in bilico, davvero, soltanto nel primo set ma poi il talento spagnolo ha avuto la meglio dominando gli altri due set dove ha lasciato davvero le briciole (soltanto tre game) al suo avversario, annichilendolo. Sembra strano ma è la prima volta, nella carriera del 22enne, che si spinge così avanti nel primo torneo dello Slam dell'anno.

La felicità di Alcaraz

" Sono molto felice di essere arrivato in semifinale. Ora c'è Sasha Zverev, dovrò stare molto attento: voglio prendermi la rivincita ", ha spiegato nel dopo gara lo spagnolo che non aveva mai superao i quarti di finale a Melbourne. Adesso, tra lui e la finale ci sarà il tedesco Alexander Zverev che lo eliminò ai quarti nel 2024. "Ho seguito il suo percorso qui, sta servendo molto bene - sottolinea nell'intervista dal campo a Jim Courier - Ci siamo allenati una settimana fa e mi ha battuto 7-6. Devo essere pronto, tutto il team deve essere pronto. Sarà una battaglia, servirà una partita molto tattica. Non vedo l'ora di giocare per prendermi la mia rivincita ".

I precedenti tra Carlos e Alexander sono ben 12 e il computo è di perfetta parità, sei vittorie a testa. Alcaraz, che adesso avrà due giorni di riposo, ha anche scherzato sull'invito di Courier con i suoi giochi con la racchetta. " Come fai? ", gli ha chiesto l'americano; Alcaraz, come spesso accade in questi casi si è esibito in un paio di mosse, facendo roteare la racchetta, tirandola e riprendendola, per il divertimento del pubblico.

Come è arrivata la vittoria

Come anticipato, soltanto il primo set è stato davvero in bilico: bravissimo De Minaur a recuperare dallo 0-3 fino al 3-3, poi Alcaraz accelera fino al 5-3 ma De Minaur è in palla e gioca bene, 5-5. Nel momento decisivo, però, l'australiano cede il servizio per il 7-5 dello spagnolo che rivolto al suo angolo esibisce il solito pugno chiuso e l'espressione "Vamos". Nel secondo set non c'è partita: subito break di Carlos che ne fa un altro sul 5-2 a suo favore, finisce 6-2 abbastanza velocemente.

Nelt il copione non cambia: troppo sterile la resistenza di De Minaur, troppo forte lo spagnolo per essere impensierito davvero. È così che arrivano i break, sul 5-1 ha il servizio per la semifinale e non si fa scappare l'occasione per lui storica: finisce 6-1 con le braccia al cielo e la felicità dipinta sul suo volto.