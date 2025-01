Australian Open, debutto vincente di Sinner: Jarry battuto in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Inizia come meglio non poteva il 2025 di Jannik Sinner e il cammino agli Australian Open: il numero uno del mondo ha piegato in tre set il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 7-6 6-1 dopo due ore e 42 minuti di gioco. Una gara combattuta che nei primi due set si è risolta soltanto al tie-break ma che poi è scivolata via nettamente con la prima vittoria dell'altoatesino che avvisa i suoi avversari anche sullo stato di forma. Al prossimo turno affronterà la wild card australiana Tristan Schoolkate che ha sconfitto il giapponese Taro Daniel in quattro set.

Le parole di Sinner

Al termine dell'incontro, queste sono state le sue prime parole. " Intanto sono molto felice di essere qui, l'atmosfera è stata straordinaria. I primi due set potevano anche girare storti, poi dopo il break nel terzo ho potuto respirare. Lui ha un enorme talento e sono stato bravo a gestire le situazioni complicate nei primi due set, ora aspetto il prossimo match ". Un riferimento al pubblico che gli piace ed è stato bello, per Sinner, tornare a calcare i campi di Melbourne. " Ogni anno e ogni giorno è diverso, sono felice di aver vinto anche se posso fare sicuramente meglio. Però essendo la prima partita dell'anno sono molto soddisfatto ".

Infine, l'azzurro ha dato anche dei consigli ai giovani tennisti che seguono le sue gesta e i prossimi impegni che lo attendono. " Ci vuole anche un pò di fortuna, io ho avuto le persone giuste al momento giusto. Devi poi essere consapevole che ci saranno situazioni difficili, avere la famiglia al fianco. Il successo non deve mai cambiarti come persona, devi restare te stesso. L'anno scorso è stato bellissimo, ma io non credo di essere cambiato. Ci sono tanti giocatori che mi motivano, poi ho il miglior team al mondo. Ora ho due giornate di riposo e cercherò di trovare il ritmo giusto per prepararmi alla prossima partita" .

La vittoria in tre set

Come detto, non è stata certamente una vittoria così agevole: nel primo set la gara è stata combattutissima punto a punto ma sul 6-5 Jannik ha mancato un set point e si è arrivati al tie-break che ha vinto con il punteggio di 7-2 dopo circa 70 minuti di gioco. Il secondo set sembra quasi la fotocopia del primo con l'equilibrio che regna sovrano e nessuno dei due protagonisti cede il proprio servizio. Si arriva così, inevitabilmente, al secondo tie-break che Sinner vince con il punteggio di 7-5.

La gara svolta definitivamente alquando arriva il break per Jannik nel secondo game riuscendo a portarsi sul 3-1: implacabile, ormai la gara è indirizzata, Jarry molla e Sinner trionfa 6-1 dopo soltanto mezz'ora di gioco.