Australian Open, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i tennisti nei vari turni del torneo

C'è grande attesa per gli Australian Open, torneo che si svolgerà sui campi del Melbourne Park, per quanto concerne il main drow, a partire da domenica 18 gennaio fino a domenica 1 febbraio. Gli appassionati di tennis di tutto il mondo, certi che ancora una volta saranno i primi due della classe a contendersi il primo Major dell'anno, si chiedono se Sinner riuscirà a ottenere il terzo successo di fila dopo i trionfi del 2024 e del 2025 oppure se Alcaraz potrà diventare a soli 22 anni il più giovane della storia a completare il Carreer Grand Slam, superando così il record di Rafa Nadal.

Al momento l'unica cosa certa è che, per quanto concerne il montepremi, gli Australian Open 2026 sono i più ricchi di sempre, mettendo complessivamente a disposizione degli atleti che vi prenderanno parte un prize money da 111,5 milioni di dollari australiani, vale a dire all'incirca 63,6 milioni di euro, con un aumento del 16% rispetto alla scorsa edizione in cui si parlava già di record del torneo.

I numeri parlano chiaro, e rivelano la volontà degli organizzatori di rendere il primo Slam dell'anno appetibile per tutti i partecipanti, anche coloro i quali usciranno nei primi turni. La crescita negli ultimi anni è stata costante, come rivela il montepremi di 53 milioni di euro nel 2024 e quello di 58 milioni di euro nel 2025: ciò nonostante, per quanto ci sia stato un avvicinamento rispetto agli altri 3 Majors, lo Slam australiano resta indietro. Limitandoci al prize money destinato al vincitore del singolare maschile, la scorsa edizione degli Us Open ha toccato la quota record di 4,2 milioni di euro, superando Wimbledon a 3,1 milioni e il Roland Garros a 2,5 milioni. Gli AO rispondono con un montepremi da 2,38 milioni, quindi ancora al di sotto, anche se, è bene sottolinearlo, c'è una distribuzione equa per quanto concerne la spartizione del montepremi nei turni precedenti.

Considerando il fatto, ormai consolidato, che i vincitori del singolare femminile e maschile percepiranno la medesima cifra, ecco quali sono i premi spettanti ai tennisti che affrontano il tabellone del primo Slam dell'anno.

Chi riesce ad accedere al main draw del torneo dopo le qualificazioni, o chi è già ad esso qualificato di diritto, ma perde al primo turno ha assicurato un montepremi da 150mila dollari australiani, circa 86mila euro. Uscire al secondo turno fa incassare 225mila dollari australiani, più o meno 129mila euro, mentre un terzo turno garantisce un assegno da 327.750 dollari australiani, ovvero all'incirca 188mila euro.

Approdare agli ottavi di finale fa salire il montepremi destinato al tennista fino a 480mila dollari australiani, pari a 275mila euro, mentre i quarti di finale garantiscono un incasso di ben 750mila dollari australiani, cioè circa 430.000 euro. I primi quattro tennisti del torneo metteranno nelle tasche la fetta più ampia del prize money: ai semifinalisti sono destinati infatti 1,25 milioni di dollari australiani, corrispondenti grossomodo a 717mila euro. Chi arriverà in finale venendo sconfitto potrà consolarsi con un montepremi da 2,15 milioni di dollari australiani, circa 1,24 milioni di euro, mentre il vincitore o la vincitrice si vedranno accreditare un assegno da 4,15 milioni di dollari australiani (2,38 milioni di euro).

Cospicuo anche il montepremi in palio per i partecipanti del doppio, intendendo le cifre da spartire per i due membri del team. Uscire al primo turno garantisce un incasso di 58mila dollari australiani (circa 33mila euro), mentre raggiungere gli ottavi significa poter guadagnare 82mila dollari australiani, pari a circa 47mila euro. Accedere ai quarti di finali consente di mettere le mani su un prize money da 140mila dollari australiani (più o meno 80mila euro), mentre raggiungere le semifinali fa schizzare il montepremi fino a 250mila dollari australiani (grossomodo 143mila euro).

I due finalisti, infine, si spartiranno un incasso di 440mila dollari australiani (circa 252mila euro), mentre la coppia vincitrice, oltre al trofeo, beneficerà di un assegno da 810mila dollari australiani (all'incirca 465mila euro).