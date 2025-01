Australian Open, Sinner contro Giron: i precedenti e chi è l’avversario dell’azzurro

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un giorno di riposo dalle gare che serve per recuperare forze fisiche e allenarsi con il suo staff, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo e affrontare l'avversario che lo attende nel terzo turno degli Australian Open che entrano sempre più nel vivo: dopo la vittoria contro l'australiano Schoolkate è pronto ad attenderlo il tennista americano Marcos Giron, numero 46 del ranking Atp. La gara inizierà alle ore 9 italiane (le ore 19 di Melbourne, prima gara del turno serale).

Cosa sappiamo dello statunitense

Nato in California nel 1993, ha iniziato a giocare a tennis all'età di sei anni, ragiungendo il suo best ranking nell'agosto 2024 quando è stato in 37esima posizione. La prima finale di un torneo Atp l'ha raggiunta a San Diego nel 2022 e si è qualificato per dieci Masters 1000: tra le vittorie più importanti della carriera si ricorda Toronto 2023 contro il danese Rune nel secondo turno. Con Jannik Sinner c'è un solo precedente: i due si sono scontrati poco più di un anno fa a Shangai nell'ottobre 2023 quando vinse Jannik in due set dopo aver faticato, non poco, nel primo che concluse soltanto al tie-break per 9 a 7 (il secondo si concluse 6-2).

"Sinner non ha punti deboli"

Alla vigilia della gara, Giron ha dichiarato all'Atp di essere contento di competere " contro il numero uno al mondo sul campo centrale. Sono emozionato per questo. Colpisce i suoi servizi in modo eccezionale, ha un ottimo dritto e rovescio e gareggia per ogni singolo punto dall'inizio alla fine e risponde alla grande ", ha detto Giron a proposito del numero uno al mondo. " Non ha praticamente punti deboli, ha molte frecce al suo arco ed è sicuro di sé. È una sfida incredibile. L'anno scorso c'erano pochissimi ragazzi che sono riusciti a batterlo. È piuttosto sorprendente cosa ha fatto e come, e il livello che ha mantenuto ".

Quando gli è stato chiesto cosa dovrà fare per provare ad arginare la forza dell'azzurro, ha spiegato che bisogna studiare l'avversario e provare a capire quali sono le cose riescono meno bene, il tutto giocando al massimo livello possibile. " Dovrò essere aggressivo e correre dei rischi ma dovrò giocare dentro me stesso e dovrò farlo molto bene per avere una possibilità".

Quando e dove vedere la gara

Tutte gli incontri degli Australian Open saranno trasmessi soltanto sulle tv a pagamento: il canale è Eurosport ed è visibile

per gli abbonati Sky, Dazn e Discovery+. La gara tra Sinner e Giron inizierà alle oredi. Chi si vorrà collegare in streaming potrà farlo su Sky Go e Now Tv.