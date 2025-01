Australian Open, Sinner piega Schoolkate in 4 set e avanza al terzo turno

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un inizio totalmente imprevisto e la sconfitta nel primo set (non accadeva da ottobre 2024), Jannik Sinner è riuscito a far valere l'evidente differenza tecnica vincendo in quattro set la gara con il pur ottimo tennista australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3 dopo due ore e 46 minuti di gioco. Al terzo turno se la vedrà contero Marcus Giron, numero 46 del ranking Atp. Come detto, il primo set ha avuto un inizio davvero imprevisto ma poi il numero uno del mondo ha preso le misure, si è scrollato di dosso i timori che si stavano affollando vincendo in scioltezza gli altri tre set. Bellissima prova anche di Lorenzo Sonego che piega il baby fenomeno Fonseca mentre Matteo Berrettini si arrende soltanto al quinto set al danese Holger Rune.

Le parole di Sinner

Intervistato in campo subito dopo il termine della gara, Sinner ha spiegato che il suo avversario "a ll’inizio serviva bene e giocava molto meglio di me, c’è stata una bellissima atmosfera grazie al pubblico. Sono molto felice della mia performance, non dò le cose per scontate e dovrò farlo anche nel prossimo turno" . Un plauso a Schoolkate. " In tutti i tornei si trovano giocatori così che giocano molto bene, è stata una partita difficile ma posso migliorare" . Infine, Sinner parla delle condizioni meteo e di come ha intenzione di affrontare il prossimo turno. " Ho avuto difficoltà anche a causa del forte vento ma ho avuto la possibilità e l’onore di giocare in questo campo nella sessione serale. Il mio livello di gioco può essere superiore a quello di oggi e spero di poterlo dimostrare nel prossimo turno" .

Un brivido, poi Jannik vince in scioltezza

Nel primo set accade davvero qualcosa che non ci si aspetta: Schoolkate gioca un tennis impeccabile, senza sbavature, Sinner è più falloso, meno preciso al servizio, non riesce a spingere come dovrebbe e dopo tanti game in perfetta parità e senza che nessuno riuscisse a strappare il break ci riesce l'australiano che sorprende il numero uno al mondo vincendo 6-4 e interrompendo una striscia vincente di Jannik che durava dal 2 ottobre 2024, l'ultima volta che in una gara ha perso almeno un set nella gara contro Tomás Etcheverry.

Nel secondo set Sinner accusa ancora evidenti difficoltà, non riesce a reagire e trovare le contromisure giuste e nonostante sia andato vicino a strappare un break fino al 3-3 non cambia granché. Finalmente, come una liberazione, arriva il tanto atteso break dell'azzurro al settimo game e per la prima volta nella gara si rompe l'incantesimo, sale 4-3 e servizio a favore allungando 5-3 e chiudendo 6-4 dopo 47 minuti di gioco.

Nel terzo set il vento sembra essere definitivamente cambiato: arriva subito il break per Jannik che diventa doppio al terzo game, punteggio che si fa subito in discesa con un 3-0 che diventa 4-0 sul proprio turno di servizio. La partita adesso è totalmente diversa, il set dura soltanto mezz'ora e finisce 6-1 con un volee sotto rete di Jannik che alza il pugno verso il suo staff, adesso il giocatore è in fiducia e conduce due set a uno.

Il quarto set inizia come quello di prima, la partita ormai è a favore di Sinner che dopo aver ottenuto il punto sul servizio strappa il break a SchoolKate che ha inevitabilmente abbassato l'incredibile livello di gioco della prima ora. Dal 3-0 si sale 4-1 ma Schoolkate non molla e accorcia (4-2).

Si arriva così al 5-3 con l'altoatesino che ha la possibilità di chiudere la gara sul proprio turno di servizio: subito 15-0 con una prima vincente, poi vince lo scambio (30-0) e una saetta di dritto si stampa sulla riga portandolo 40-0 con tre match point. L'avversario accorcia (40-15) ma con uno schiaffo al volo chiude la gara, 6-4.