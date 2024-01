Australian Open, Sinner sfida De Jong: dove vedere l’incontro

Ci siamo: dopo due giorni di meritato riposo è arrivato nuovamente il turno di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis italiano, al quarto posto del ranking Atp, scenderà in campo questa notte (mercoledì 17 gennaio, ore 2 italiane) per sfidare al secondo turno degli Australian Open Jesper de Jong, ancora un olandese dopo Botic van de Zandschulp con il quale ha debuttato e vinto in questa edizione 2024 dello Slam australiano.

Chi è de Jong

Sulla carta il favorito è senza dubbio l'altoatesino: de Jong, numero 161 della classifica Atp, al primo turno ha vinto in rimonta contro l'argentino Pedro Cachin 4-6 6-2 6-3 6-4. Ventitre anni, è cresciuto ad Haarlem, nel nord dei Paesi Bassi, iniziando a vincere all'età di 12 anni con diversi primi posti ai tornei Under 14 sul circuito Tennis Europe. Tre titoli Futures sono arrivati nel 2019 prima di vincere il suo primo trofeo dell'Atp Challenger Tour nel 2021 all'età di 20 anni. Quando gli è stato chiesto che garà sarà, de Jong ha risposto senza titubare che " Sarà la partita più importante della mia vita. Sarà fantastico. Mi preparerò bene e la renderò una bella sfida", ha dichiarato all'Atp Tour. Tra i due tennisti non ci sono precedenti.

Sinner favorito dai bookmaker

" Sono partito abbastanza bene e non è così scontato scendere in campo e giocare subito bene nella prima partita della stagione. Credo di poter essere soddisfatto di quel che ho fatto, ho risposto bene mentre sul servizio è andata così così. Forse ho avvertito un po’ di nervosismo, la sensazione di essere di nuovo in campo per un torneo mi piace molto. Siamo qui da un bel po’ e questa giornata mi è servita", ha dichiarato Sinner dopo la vittoria in tre set contro Van De Zandschulp. Anche i bookmaker, ovviamente, danno come superfavorito il nostro Jannik contro il qualificato De Jong con quote anche di 1,02 contro il 13 per l'olandese. Il distacco è enorme anche per quanto riguarda il punteggio: 3-0 viene quotato a 1,28, il 3.1 a 3,85.

Dove vedere la partita

Per tutti gli appassionati di tennis e tifosi di Sinner che non baderanno all'orario notturno, la gara sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. I canali saranno visibili anche agli abbonati Dazn e Sky (canali 210 e 211) e Tim Vision. La gara si potrà vedere anche in streaming Discovery+ e tramite le app Sky (Sky Go) e Dazn. Inoltre, sarà trasmessa anche da Now Tv e Discovery+.