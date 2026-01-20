Australian Open, Sinner vince la prima: Gaston si ritira al terzo set

Jannik Sinner vince la gara d'apertura degli Australian Open dopo aver dominato i primi due set 6-2, 6-1 contro il francese Hugo Gaston, attuale numero 93 del ranking Atp, costretto a ritirarsi per un problema fisico, scoppiando poi a piangere in panchina. Nel secondo turno, il campione di Sesto Pusteria affronterà il vincente della sfida tra l'australiano James Duckworth, numero 88 Atp, e il croato Dino Prizmic, numero 127.

Le parole di Jannik

" Ho visto che non stava servendo con alta velocità nel secondo set, non è così che si vuole vincere. È un giocatore di grande talento, ha grande tocco. Sapevo che all'inizio avrei dovuto giocare con un alto livello, sono molto contento della mia gara e di essere tornato qui a Melbourne" , dichiara Sinner a fine gara intervistato in campo. " Onestamente mi sento ben preparato, ho lavorato molto, ho giocato una partita esibizione con Auger-Aliassime ma le gare ufficiali sono molto diverse. Ho iniziato con un po' di tensione ma adesso bisogna anche divertirsi in campo" .

Alla domanda di come è una sua giornata tipo, a livello di allenamento, Sinner risponde: " Ogni giocatore ha il suo modo di gestire la routine, si inizia 9.30/10, tanta palestra poi un paio d'ore in campo. Poi la seconda parte anche con trattamenti, recupero, non tutti i giorni sono così, a volte c'è un po' di riposo ".

La gara

L'emozione della prima gara ufficiale si fa sentire anche per un campione come Sinner che sul primo turno di servizio va sotto 0-40, concede tre palle break all'avversario ma poi, come riesce ai grandissimi, con due ace e prime di servizio recupera e tiene il game. Da quel momento in poi diventa una cavalcavata trionfale per la vittoria di primo e secondo set condizionati però, come detto, dalle precarie condizioni fisiche del suo avversario.

I nuovi obiettivi di Sinner

Campione uscente di Melbourne, Sinner punta a diventare il quarto giocatore nella storia a vincere tre titoli consecutivi nel singolare maschile nella storia del torneo dopo Jack Crawford (1931-1933), Roy Emerson (1963-1967) e Novak Djokovic (2011-2013 e di nuovo dal 2019 al 2021).

Sinner cercherà anche di diventare il quinto giocatore dell’Era Open con almeno tre titoli all'attivo (anche non consecutivi) in singolare maschile agli Australian Open, dopo Novak Djokovic (10 titoli), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) e Mats Wilander (3).