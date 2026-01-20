Australian Open, avanzano Musetti, Sonego e Darderi

È positivo il bilancio del primo turno degli Australian Open per i colori azzurri: il numero cinque del mondo, Lorenzo Musetti (numero 5 del mondo), ha superato il belga Raphael Collignon anche se il carrarino se l'è vista brutta dopo aver perso il primo set 6-4 ma rimontando negli altri due vincendo il secondo al tie-break (7-6) e il terzo 7-5. Per un problema fisico, poi, il belga ha alzato bandiera bianca al quarto set con Lorenzo avanti 3-2 che, dunque, ha vinto a tavolino l'incontro.

Sarà derby con Sonego

Al secondo turno, però, sarà già derby italiano visto che anche l'altro Lorenzo, Sonego (numero 40 del ranking Atp), ha superato nettamente il primo turno dello Slam australiano: grazie anche a un ottimo servizio, ha vinto in tre set (6-4 6-0 6-3) contro lo spagnolo Carlos Taberner. Il sorteggio, però, ha fatto questo "scherzetto" mettendo i due già di fronte appena al secondo turno. " Non è mai bello affrontare un amico, però il campo è il campo: quello che succede lì non compromette nulla di ciò che c’è fuori tra di noi ", ha dichiarato Sonego aggiungendo che tipo di gara si aspetta. " Sarà una partita molto dura. Ovviamente devo migliorare il mio gioco, perché Lorenzo è un giocatore fortissimo, è tra i primi cinque del mondo. Devo giocare il mio miglior tennis; come sempre la chiave sarà il servizio e la risposta, perché con questo tipo di condizioni così rapide sono fondamentali" , ha concluso il piemontese.

La vittoria di Darderi

Sono molto positive anche le notizie da Luciano Darderi, numero 25 del ranking Atp, che ha battuto il cileno Cristian Garin nel primo turno degli Australian Open in tre set con il punteggio di 7-6, 7-5, 7-6. Tutto è andato per il meglio anche se l'azzurro ha accusato problemi di stomaco che lo hanno costretto ad andare velocemente verso gli spogliatoi subito dopo la fine della gara. " Avevo dei forti dolori e dovevo andare in bagno – ha spiegato l'azzurro nel corso della conferenza stampa -. Ho preso una cosa un po’ forte per un fastidio al piede ma ho dimenticato il gastro protettore; dovevo uscire dal campo e andare in bagno ma la regola lo consente solo al cambio campo, per un minuto, e non sono riuscito. Ero anche un po’ teso; con Garin ci conosciamo bene, siamo amici, è un giocatore ostico, facciamo atletica con lo stesso preparatore e quindi era un match difficile già di suo. Con il caldo mi stavano venendo anche i crampi nel terzo set, ho preso dei sali, dei ‘gel’ e penso che tutto insieme, alla fine, ha fatto una bomba nella pancia ”.

Avanzano Errani-Paolini

Sorrisi azzurri anche per le doppiste Sara Errani e Jasmin che nel primo turno del doppio femminile degli Australian Open hanno sconfitto Maia Lumsden e Qianhui Tang. Le due tenniste italiane hanno vinto in due set (6-3, 6-2) qualificandosi per il secondo turno.