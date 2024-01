Australian Open, Sinner vola agli ottavi: schiantato anche Baez

Un'altra vittoria, un'altra gara comandata dall'inizio alla fine e la sensazione di una superiorità sempre più netta anche nelle gare al meglio dei cinque set: Jannik Sinner ha avuto la meglio contro l'argentino Sebastian Baez in meno di due ore nel terzo turno degli Australian Open con il punteggio di 6-0 6-2 6-3. In tre set ha lasciato soltanto cinque game all'avversario, in tre gare disputate fin qui ha vinto nove set su nove e perso nessuno. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il russo Karen Kachanov.

La gara

" Jannik Sinner è un uomo in forma seria. L'entusiasmante italiano organizza un emozionante scontro al quarto turno contro Karen Khachanov ", scrive l'account X degli Australian Open dopo la netta vittoria del nostro numero uno. Il primo set praticamente perfetto con la conquista di ogni break e un 6-0 che suona già di sentenza: quasi inesistenti le differenze di gioco e solidità nel secondo set con l'argentino che riesce a strappare due game ma Sinner è ingiocabile con un rovescio sempre più potente e preciso. Si va al terzo set con l'unica notizia di giornata il momentaneo vantaggio di Baez per 2-1 che sfrutta le prime e mimime incertezze dell'italiano. Nonostante tutto si arriva sul 5-3 per Sinner con due palle match, la seconda è quella giusta.

Le parole di Sinner

" Si è giocato nelle condizioni che preferisco, non c'era vento, non c'era sole e sentivo molto bene la palla. Sono soddisfatto di questo match, ho fatto sempre le scelte giuste e quando contava ho servito molto bene", ha dichiarato Sinner alla stampa nel dopo gara. " I punti chiave li ho gestiti bene e ho provato ad andare un po' più a rete. Sapevo che dovevo farlo, ieri sera ho rivisto la partita di Shanghai ed ho provato ad essere più aggressivo e in particolare sul lato del rovescio credo di aver fatto molto bene ", ha sottolineato il numero 4 del mondo come riportato da Supertennis.

Come detto, adesso sarà atteso da una sfida sicuramente più complicata contro il numero 15 del tabellone, il russo Karen Khachanov che l'anno scorso raggiunse le semifinali di questo Slam. " Sarà una partita tosta. Lui si esalta sempre negli Slam, e ogni volta che ci siamo affrontati sono sempre stati match lunghi e spesso conclusi con tie break. Abbiamo uno stile di gioco simile, ci piace giocare di ritmo e anche fisicamente siamo giocatori che si muovono e coprono bene il campo. Lui comunque è migliorato moltissimo, anche al servizio ha fatto dei passi avanti. Sarà un match complicato ma è per questo motivo che ci alleniamo, turno dopo turno il livello salirà e si farà sempre più difficile ".

Il nuovo record italiano

Ancora un nuovo record per il ragazzo dei prodigi: grazie al successo su Baez al terzo turno degli Australian Open, Sinner ha raggiunto l'undicesima presenza agli ottavi di finale nei tornei del Grande Slam. Nessun italiano era mai riuscito a compiere questa impresa nella moderna era Open: in questo modo supera Berrettini (che rimane a 10) allungango su campioni come Fabio Fognini e Adriano Panatta che rimangono fermi a otto. Il record assoluto, sempre più vicino, appartiene a Nicola Pietrangeli che ha raggiunto gli ottavi degli Slam per ben 16 volte in carriera.