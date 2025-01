Australian Open, Sonego ai quarti. "Ma ora tifo per Jannik"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un premio alla carriera. A 29 anni Lorenzo Sonego ha raggiunto il traguardo dei primi quarti di finale in uno Slam. L’Australia insomma è una nuova giovinezza per il Cuore Toro del tennis (è tifosissimo granata), soprattutto perché i suoi ultimi successi sono arrivati contro due teenager, Foseca prima e Tien oggi: “Mi spiace solo che lui avesse die problemi fisici – ha detto Lorenzo alla fine -: non è mai bello vincere quando il tuo avversario non sta bene. Però sono comunque felice, penso di meritarmelo. Bisogna sempre evolversi e non bisogna mai fermarsi, quello è il segreto: l’età non è importante, conta quello che ti senti dentro. E io mi sento giovane”.

Sonego ha sottolineato i progressi fatti nell’ultimo anno, grazie ai cambiamenti introdotti nel suo gioco e al supporto del suo team: “Ho deciso di investire ancora sul mio tennis e sono contento di aver ottenuto dei risultati inaspettati, perché il lavoro è da poco che lo stiamo mettendo in pratica. Quello che stiamo ottenendo è già buono”. La chiave è stata uscire dalla sua comfort zone, abbandonando il suo storico maestro-coach Gipo Arbino per trovare nuovi stimoli: “Ognuno ha i suoi tempi e la sua storia, io ho la mia. Imparo dai miei errori, dalle esperienze che vivo e cerco di cambiare. Devo dire che la mia fortuna è stata incontrare persone che mi hanno aiutato a farlo, come la mia nuova squadra, la mia ragazza, la mia famiglia”.

Il percorso non è stato privo di difficoltà: “All’inizio ho fatto fatica perché erano tanti cambiamenti e mi ha portato un po’ a mettere in dubbio qualcosa. Alla fine con il lavoro mi sono abituato e mi sembra tutto un po’ più semplice. Ora tifo per Jannik, spero che lui vada avanti e sarebbe bello andare avanti insieme in semifinale.

Ognuno però deve guardare il suo, io sto guardando partita dopo partita. Ora mi concentro sui quarti di finale che saranno duri: Shelton è estremamente forte fisicamente, ha un grandissimo servizio e anche lui è un grande talento”.