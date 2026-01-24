Australian Open, sorrisi azzurri: Musetti e Darderi agli ottavi

I punti chiave
Non c'è solo Jannik Sinner: il sabato degli Australian Open si è aperto anche con i preziosi di Lorenzo Musetti, numero 5 del ranking Atp, che ha sconfitto il ceco Tomas Machac in cinque set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 e Luciano Darderi che ha avuto la meglio sul russo Karen Khachanov per 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Quest'ultimo, lunedì, affronterà proprio Jannik in un derby tutto italiano.
La prima volta di Musetti
Il tennista carrarino approda per la prima volta agli ottavi di finale del primo Slam stagionale: il suo prossimo avversario uscirà dal match tra lo svizzero Stan Wawrinka e lo statunitense Taylor Fritz. Una gara intensa, difficile, una maratona durata ben 4 ore e 27 minuti. "Ero preparato a lottare fino alla fine, sapevamo che ci aspettava una giornata molto calda. All'inizio non trovavo ritmo nello scambio, ero lontano dal campo. Ma ho mantenuto un'ottima mentalità e grazie a una grande condizione fisica sono riuscito a girare la partita", ha raccontato Musetti al termine della gara sottolineando di essere stato "felice che questa partita sia finita".
Poi, ecco un resoconto della gara condizionata dal caldo intenso che avvolge Melbourne e la battuta sulla madre. "Nel primo set a un certo punto servivo come mia madre (ti voglio bene, mamma...) ma sono riuscito a ritrovare il mio movimento, a non andare di fretta, anche grazie a un lancio di palla più alto" ha aggiunto il toscano, mai arrivato così avanti a Melbourne. L'ultima parte del quinto set si è giocata con il tetto chiuso quando il caldo ha raggiunto livelli di guardia: "È stato molto meglio, ma giocavamo già da quattro ore. Entrambi siamo riusciti a tenere un livello di atletismo molto alto, Tomas si muove benissimo, ho trovato un modo per batterlo ed è la cosa più importante" ha concluso Musetti.
La felicità di Darderi
C'è un'altra prima volta, quest'oggi: anche Luciano Darderi è felice e raggiante perché per la prima volta si spinge così avanti, ottavi di finale, dello Slam australiano. Anche in questo caso, il match si è deciso in quattro set della durata complessiva di tre ore e 26 minuti. "È stato un momento molto emozionante - ha raccontato l’azzurro dopo la gara in conferenza stampa - sinceramente, per come è iniziata la settimana, non me lo sarei aspettato. Si trattava della prima vittoria nel main draw in Australia e adesso, essere arrivato alla seconda settimana, è qualcosa di speciale.È bello, e penso che io e il mio team ce lo meritiamo; stiamo lavorando nel migliore dei modi, con costanza e qualità. I progressi sul cemento sono evidenti, e al di là delle sconfitte o delle vittorie sento di aver acquisito una buona sicurezza anche su questa superficie".