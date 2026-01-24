Australian Open, sorrisi azzurri: Musetti e Darderi agli ottavi

Non c'è solo Jannik Sinner: il sabato degli Australian Open si è aperto anche con i preziosi di Lorenzo Musetti, numero 5 del ranking Atp, che ha sconfitto il ceco Tomas Machac in cinque set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 e Luciano Darderi che ha avuto la meglio sul russo Karen Khachanov per 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Quest'ultimo, lunedì, affronterà proprio Jannik in un derby tutto italiano.

La prima volta di Musetti

Il tennista carrarino approda per la prima volta agli ottavi di finale del primo Slam stagionale: il suo prossimo avversario uscirà dal match tra lo svizzero Stan Wawrinka e lo statunitense Taylor Fritz. Una gara intensa, difficile, una maratona durata ben 4 ore e 27 minuti. " Ero preparato a lottare fino alla fine, sapevamo che ci aspettava una giornata molto calda. All'inizio non trovavo ritmo nello scambio, ero lontano dal campo. Ma ho mantenuto un'ottima mentalità e grazie a una grande condizione fisica sono riuscito a girare la partita ", ha raccontato Musetti al termine della gara sottolineando di essere stato " felice che questa partita sia finita ".

Poi, ecco un resoconto della gara condizionata dal caldo intenso che avvolge Melbourne e la battuta sulla madre. "Nel primo set a un certo punto servivo come mia madre (ti voglio bene, mamma...) ma sono riuscito a ritrovare il mio movimento, a non andare di fretta, anche grazie a un lancio di palla più alto " ha aggiunto il toscano, mai arrivato così avanti a Melbourne. L'ultima parte del quinto set si è giocata con il tetto chiuso quando il caldo ha raggiunto livelli di guardia: " È stato molto meglio, ma giocavamo già da quattro ore. Entrambi siamo riusciti a tenere un livello di atletismo molto alto, Tomas si muove benissimo, ho trovato un modo per batterlo ed è la cosa più importante " ha concluso Musetti.

La felicità di Darderi

C'è un'altra prima volta, quest'oggi: anche Luciano Darderi è felice e raggiante perché per la prima volta si spinge così avanti, ottavi di finale, dello Slam australiano. Anche in questo caso, il match si è deciso in quattro set della durata complessiva di tre ore e 26 minuti. " È stato un momento molto emozionante - ha raccontato l’azzurro dopo la gara in conferenza stampa - sinceramente, per come è iniziata la settimana, non me lo sarei aspettato. Si trattava della prima vittoria nel main draw in Australia e adesso, essere arrivato alla seconda settimana, è qualcosa di speciale.

È bello, e penso che io e il mio team ce lo meritiamo; stiamo lavorando nel migliore dei modi, con costanza e qualità. I progressi sul cemento sono evidenti, e al di là delle sconfitte o delle vittorie sento di aver acquisito una buona sicurezza anche su questa superficie".