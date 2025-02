Bellucci a caccia di una storica finale: quando gioca contro De Minaur

Ascolta ora 00:00 00:00

L'epoca d'oro del tennis italiano non può non tenere conto di un giocatore in netta ascesa che si sta distinguendo agli Atp 500 di Rotterdam: il 23enne Mattia Bellucci da Busto Arsizio ha stupito tutti dopo aver vinto contro il campione russo Daniil Medvedev agli ottavi di finale e aver superato anche l'ostacolo chiamato Stefanos Tsitsipas ai quarti del torneo olandese. Adesso rimane soltanto l'australiano Alex De Minaur tra lui e una storica finalissima in un torneo di questa importanza.

La semifinale contro De Minaur

Innegabilmente la carriera del nostro tennista è arrivata a una svolta importante: prima dell'exploit di Rotterdam comunque vadano le cose in semifinale, Bellucci non aveva mai ottenuto una vittoria contro un top 20 (già ne sono arrivate ben due) o raggiunto una semifinale dell'Atp tour. Dopo aver iniziato il torneo come numero 92, adesso sta già scalando la classifica di ben 24 posizioni e si trova un 68° posizione nel ranking. In finale, il vincitore della sfida se la vedrà con uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il polacco Hubert Hurkacz.

Le parole di Bellucci

" Penso di aver fatto un grande lavoro, anche durante le partite, con il mio allenatore ", ha dichiarato Bellucci, uno tra gli 11 italiani nella Top 100. " Ne abbiamo parlato molto e lui ha sottolineato che a volte ero un po' troppo riflessivo in campo. Mi ha incoraggiato a giocare più liberamente. Penso che ora stia funzionando bene e sto vedendo i risultati ". A proposito della sfida contro l'australiano De Minaur attualmente numero 7 del ranking Atp. " È una grande sfida perché contro i grandi avversari che incontro qui non sempre mi sento all'altezza. Contro Tsitsipas, quando sono andato a servire per chiudere il primo set, ho avvertito un pò le gambe pesanti ", ha aggiunto Bellucci a Supertennis.

Grazie a questo risultato (è comunque in semifinale) incasserà almeno quasi 130mila dollari facendo parte, per la prima volta, dei primi 70 tennisti del mondo. " Non penso tanto al prize money, sono ancora molto giovane, o alla classifica. La cosa davvero importante è entrare in campo ogni giorno pensando di poter competere e di poter vincere anche contro questi avversari ", ha concluso.

Quando e dove vedere la gara

La sfida tra Bellucci e De Minaur si

giocherà sabato 8 febbraio non prima delle 15: gli appassionati che vorranno seguire un incontro storico per il giovane potranno sintonizzarsi (se abbonati) su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv.