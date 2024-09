Sinner presenta i nuovi membri dello staff: "Benvenuti Marco e Ulises"

Ascolta ora 00:00 00:00

La spinosa vicenda del Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner e il suo staff ha fatto due "vittime" illustri: nelle scorse settimane, infatti, è stata interrotta la collaborazione con Umberto Ferrara, ormai l'ex preparatore atletico, e Giacomo Naldi che era il fisioterapista del numero uno del mondo. Oggi, con un post sui social, l'altoatesino ha presentato chi sono i volti nuovi che adesso fanno parte del suo "cerchio magico" assieme ai due coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi.

Il post di Sinner

" Benvenuti nella squadra Marco e Ulises ", ha postato Sinner con tanto di foto in cui tutti e tre sono sorridenti all'interno di una palestra di Montecarlo dove l'atleta ha ripreso la sua preparazione in vista dei prossimi appuntamenti. Nel dettaglio si tratta di Marco Panichi e Ulises Badio: il primo ha preso il posto di Umberto Ferrara con il ruolo di preparatore atletico, il secondo diventa il nuovo fisioterapista.

Chi sono Panichi e Badio

Marco Panichi è un volto molto conosciuto nel circuito tennistico per aver lavorato tanti con Novak Djokovic: romano di 60 anni, ha lavorato anche con atleti stranieri e numerosi italiani tra cui Fabio Fognini e Simone Bolelli giusto per fare due nomi nel maschile e Francesca Schiavone e Roberta Vinci tra le donne. La collaborazione con il serbo è iniziata nel 2017 ma in maniera consecutiva soprattutto dal 2019 e fino a pochi mesi fa quando Djokovic gli ha dedicato un lungo post ringraziandolo per il lavoro svolto. " Grande Marco, che anni incredibili di collaborazione abbiamo avuto. Abbiamo raggiunto la vetta, vinto titoli, battuto record. Ma soprattutto ho apprezzato i nostri giorni più "ordinari" di allenamento dentro e fuori la palestra", aveva scritto Nole.

Ulises Badio, fisioterapista di origini argentine classe 1978, anch'egli ha fatto parte dello staff di Djokovic: si tratta di uno specialista laureato in fisioterapia e kinesiologia e fisioterapia e lavora sia con terapia manuale che chiropratica. Per più di quattro anni è stato sotto contratto con l'Atp Tour ma in passato ha lavorato anche in ambienti calcistici come quello del Valencia e ha esperienza americane per essere stato parte di un centro medico in Arizona. Anche per lui, Djokovic ha speso parole d'elogio. " Prima di tutto, Uli è una persona meravigliosa e lo puoi vedere ogni giorno dalle piccole cose che fa.

Il modo in cui tratta le altre persone è significativo, scambia sempre due parole con le guardie qui a Melbourne, l’altro giorno ha portato cioccolatini e regali ai suoi colleghi che lavorano con l’Atp”, disse il serbo un paio di anni fa.

Ci abitueremo a vederli inquadrati sugli spalti, assieme a Cahill e Vagnozzi, sin dai prossimi tornei di Sinner ovvero il China Open di Pechino e il Masters 1000 di Shangai.