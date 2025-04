Berrettini, infortunio e ritiro a Madrid: ansia per gli Internazionali

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono positive le notizie che giungono da Madrid dove è in corso l'Atp Masters 1000 sulla terra battuta: Matteo Berrettini è stato costretto al ritirarsi subito dopo aver perso al tie-break il primo set dell'incontro con l'inglese Jack Draper. Il tennista romano, attuale numero 31 del mondo, ha avuto un riacutizzarsi di un problema addominale che aveva già patito nella sfida contro Giron. Il ritiro è avvenuto a scopo precauzionale per evitare di compromettere la partecipazione per gli Internazionali di Roma (5-18 maggio) la cui presenza, però, non è adesso così scontata.

Berrettini: "Rischiavo grosso"

" Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell'altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un pò la zona dell'addome, che era molto carica e contratta. Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c'era un rischio grosso di farsi male ", ha dichiarato Berrettini ai media al termine dell'incontro. " L'ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione - aggiunge il tennista romano -. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100% ".

Fue todo para el italiano



Luego de un apretado set, Matteo Berrettini se retira de su encuentro de tercera ronda ante Jack Draper



El británico se había llevado el primer set 7-6



Ya son retiros en el cuadro masculino de Madrid#MMOPEN



pic.twitter.com/BrKr21xdxl — Iván Aguilar (@ivabianconero) April 29, 2025

Le ipotesi per gli Internazionali

I rischi di questa gara superavano di gran lunga i benefici: meglio, quindi, non giocare il secondo set (anche alla luce della sconfitta nel primo) ma la sua partecipazione agli Internazionali di Roma, sebbene filtri un cauto ottimismo, non è al momento così certa. Serviranno alcuni giorni di riposo, certamente, poi gli allenamenti sul campo daranno il loro responso. Berrettini ha aggiunto, nella nota ai media, di non essere al 100% soprattutto nella seconda parte del primo set " quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto. Il prossimo anno ci riproveremo ".

In doppio con il fratello Jacopo

Per le note sfortune fisiche, Matteo Berrettini è assente dalla terra romana del Foro Italico da ormai tre anni visto che la sua ultima partecipazione risale al 2021. Con una voglia matta, giustamente, Matteo vuole partecipare al torneo che lo vede a tutti gli effetti "giocare in casa" viste le sue origini romane.

Un sogno che si avvera

A casa nostra insieme, grazie per l'opportunità"

Tra l'altro, un altro motivo in più per esserci è la possibilità dicon il fratello Jacopo Berrettini che ha ottenuto una wild card dall'organizzazione. "", ha commentato Matteo quando ha saputo la notizia con i ringraziamenti che sono arrivati anche da Jacopo. "