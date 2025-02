Berrettini eliminato: Draper vince in rimonta e vola in semifinale a Doha

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ottimo torneo di un ritrovato Matteo Berrettini si ferma ai quarti di finale dell'Atp 500 Doha: a sconfiggerlo in tre set è stato il tennista britannico Jack Draper, numero 16 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-4 6-3. In semifinale se la vedrà contro il ceco Jiril Lehecka che ha eliminato a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz. Berrettini è stato in partita fino al 4-4 del secondo set dopo una prima parte di gara giocata alla grande ma poi ha avuto la meglio la condizione atletica del mancino britannico. Vincere oggi significava tornare tra i primi 30 del mondo ma per un Matteo così, come ha dimostrato di essere in quest'ultimo periodo, l'appuntamento è sicuramente rimandato.

"Orgoglioso della mia forza mentale"

Intervistato al termine dell'incontro, Berrettini spiega che rispetto alla gara di ieri vinta contro Griekspoor "sarebbe stata una partita completamente diversa. So che quando giochi bene il giorno prima non è certo che accada anche il giorno dopo. È parte del tennis" . Un po' sconsolato, ha spiegato di aver combattuto tanto ma commettendo un paio di brutti errori nel secondo parziale che gli sono costati il set " ma sono orgoglioso della mia forza mentale. Io voglio vincere il maggior numero di partite possibili e divertirmi, godermi il momento. Ho lavorato duro per essere qui: ho vissuto brutti momenti, ma dentro di me sapevo che potevo tornare al mio livello ".

Bene il primo set, poi la rimonta britannica

È un peccato nonostante i numeri molto positivi dell'azzurro: 16 ace contro 8 ma nel servizio è stato più preciso l'avversario che ha messo in campo il 76% di prime palle e il 75% con le seconde. Il primo set inizia in maniera equilibrata, equilibrio che dura soltanto fino al 3-3 quando Berrettini mette la freccia salendo 4-3 e strappando il break decisivo portandosi sul 5-3. Nonostante essere stato sotto, nel punteggio, al decimo game Matteo chiude 6-4 portandosi in vantaggio.

Nel secondo set la musica cambia: grande equilibrio fino al 4-4 con Matteo bravo con gli ace (uno a 221 Km/h) e con molti scambi vincenti ma sul 5-4 a favore di Draper il britannico è bravo a sfruttare alcune indecisioni del tennista romano come uno scambio finito clamorosamente fuori dopo un diro con il dritto. Anche stavolta si va in parità ma arriva il punto di Draper, 1-1 e si decide tutto al terzo set.

L'ultima frazione di gioco vede Berrettini molto più falloso e impreciso: al quarto

Draper Into Semi-Finals @jackdraper0 battles back to defeat Berrettini 4-6 6-4 6-3 in Doha#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/OzLLHnQi2X — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2025

game il britannico mette la freccia strappando il break (3-1) e consolidando il vantaggio sul turno di battuta in suo favore (4-1), Matteo adesso può soltanto inseguire ma l'impresa non riesce e la gara si chiude con il 6-3.