Cahill: un virus ha fermato Sinner

Virus è stato. E poi il caldo ha fatto il resto. La conferma sul malore di Sinner nella finale di Cincinnati contro Alcaraz è arrivata direttamente a Espn da uno dei suoi coach, ovvero Darren Cahil: «Jannik ha sofferto per quel motivo, ma adesso si sente meglio dopo due giorni di riposo». Si riparte, insomma: il programma verso gli UsOpen prevede oggi il primo allenamento in vista dell'esordio che sarà lunedì o martedì (il torneo comincia domenica). Il ritiro choc dopo soli ventitré minuti giocati (e 5 game a 0 persi) con Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Cincinnati non ha infatti avuto solo la conseguenza di far perdere al n.1 del mondo lo scettro del torneo dell'Ohio. In ballo ci sono anche il primo posto del ranking mondiale e i dubbi da dissipare sugli oramai numerosi forfait per malori. Intanto alle 21 sarà sorteggiato il tabellone, con 5 italiani teste di serie: oltre al nostro numero uno, ci sono Musetti, Cobolli, Darderi e, nel femminile, la Paolini. La stagione è lunga e intensa.

Riguardo le polemiche sulla stagione troppo intensa, ha parlato il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi: «I Masters 1000 in 12 giorni portano soldi: nel 2024 abbiamo distribuito ai giocatori 18,3 milioni di dollari, il triplo dell'anno prima. Cercheremo di allungare la off season, ma loro possono autolimitarsi».