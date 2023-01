Chi ha preso la racchetta di Nadal? Cosa è successo all'Australian Open

Rafa Nadal e la racchetta sparita. Il campione spagnolo ha fatto il proprio debutto all'Australian Open superando il britannico Jack Draper in quattro set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-1.

Durante il primo set, con il punteggio di 4-3 in favore del mancino di Manacor, è successo un episodio piuttosto curioso: lo spagnolo si è avvicinato alla sua panchina per prendere la racchetta e ritornare in campo ma dopo aver frugato per un po' si è accorto che non c'era, pertanto ha dovuto estrarne un'altra dalla borsa spiegando quanto stesse accadendo al giudica di sedia.

"Ho bisogno che la mia racchetta torni indietro" , ha detto il 36enne campione in carica, sconcertato, all'arbitro di sedia. Non è stato subito chiaro cosa fosse successo, ma sembra che Nadal abbia chiesto di rimettere le corde alla sua racchetta, mentre il raccattapalle avrebbe preso quella sbagliata.

"Il raccattapalle mi ha preso la racchetta!" ha gridato un Nadal sorridente a Draper, spiegando quale fosse stato l'oggetto del "piccolo furto". A quel punto lo spagnolo ha dovuto prenderne una nuova prima di riprendere a giocare. L'episodio non ha condizionato però la testa di serie numero uno che ha vinto il match, nonostante il calo nel secondo set.

La forma migliore è ancora da trovare e 46 errori gratuiti sembrano davvero troppi per uno come lui. In ogni caso si tratta della vittoria numero 1068 in carriera per Rafa, che aggancia così al terzo posto Ivan Lendl come tennista ad aver vinto più match nell’era Open, dietro solo a Federer e Connors.

"Non mi ha distratto, è stata solo una situazione divertente. Tengo sempre sotto controllo le racchette che mando a incordare, in questo sono molto meticoloso - ha detto Nadal a Eurosport alla fine del match - Ma oggi un ballboy ha frainteso, e mandato a incordare quella con cui volevo giocare. Fortunatamente me l'hanno riportata in tempo".

I risultati degli italiani

Due successi che fanno ben sperare e due sconfitte, questo il bilancio della prima giornata degli Australian Open, primo Slam del 2023, scattato nella notte italiana sui campi in cemento di Melbourne Park. Il primo sorriso arriva da Jannik Sinner.

Il 21enne altoatesino ha battuto all'esordio il britannico Kyle Edmund con il punteggio di 6-4 6-0 6-2, in un'ora e 56 minuti di gioco. Sinner, protagonista di una prestazione molto convincente, ha messo la firma sulla millesima vittoria azzurra nei tornei del Grande Slam, la numero 124 all'Open d'Australia, troverà al secondo turno l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 79 Atp.

Vince anche Lorenzo Sonego. Il 27enne torinese ha superato con il punteggio di 7-6(4) 6-3 6-7(6) 6-1, in poco più di tre ore e un quarto di gioco, il portoghese Nuno Borges, per la gioia dei tanti tifosi italiani in tribuna sul Court 6. Al secondo turno il piemontese se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 della classifica mondiale.

Grosso rammarico invece per Lorenzo Musetti. Il toscano, rimonta poi cede in cinque set al sudafricano Lloyd Harris, al termine di una maratona con il punteggio di 6-4 6-1 6-7(0) 2-6 7-6(4). Tra le donne, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto. La 21enne tennista marchigiana, si è arresa alla kazaka Elena Rybakina, ultima campionessa di Wimbledon, con il punteggio di 7-5 6-3.