China Open: Sinner avanza ai quarti, Musetti battuto da Alcaraz

Domenica dolce amara per gli azzurri impegnati agli Open di China in corso a Pechino: Jannik Sinner si domostra in forma e avanza ai quarti di finale battendo senza appello il giapponese Yoshihito Nishioka con il netto punteggio di 6-2 6-0. Non riesce ad andare avanti, invece, Lorenzo Musetti battuto da Carlos Alcaraz con un doppio 6-2. Fa benissimo e ribalta i pronostici Jasmine Paolini che vince in tre set contro la brasilinana Beatriz Haddad Maia.

La gara di Sinner

La prova di forza dell'altoatesino è stata netta: gara in discesa sin dall'inizio di gara dove strappa subito un break che lo porta avanti, il giapponese non si perde d'animo ma non può far nulla contro i cinque game di fila vinti da Sinner che chiude il primo set in soli 40 minuti di gioco. Il secondo set si apre con Jannik che inanella cinque punti consecutivi dopo essere stato sotto 0-40 strappando così un altro brek all'avversario che non può davvero far nulla contro l'italiano: non c'è storia con il netto 6-0 che chiude la partita e le statistiche non mentono, 27 punti a 10.

" I primi due giorni qui in Cina non sono stato benissimo fisicamente - ha dichiarato Sinner nel dopogara- Mi sento molto meglio fisicamente ogni giorni è diverso. Oggi sono soddisfatto di come ho giocato, anche se mi manca ancora qualcosa sul servizio ". AI quarti di finale dovrà vedersela contro Grigory Dimitrov, numero 19 del ranking Atp, che ha eliminato il fortissimo danese Holger Rune.

La gara di Musetti

Purtroppo, invece, niente da fare per Lorenzo Musetti che è stato sconfitto da Carlos Alcaraz per 6-2 6-2 dopo un'ora e 20 minuti di gioco. Nel primo set l'allungo dello spagnolo inizia nel terzo game quando strappa il break al carrarese: poi ecco un altro break, punteggio sul 5-1 e a nulla serve il settimo game vinto da Musetti perché si chiude sul 6-2. Nel secondo set Alcaraz prende subito il break portandosi sul 2-0 ma poi strappa anche il successivo, si è già 4-1. Come nel primo, ecco il 5-2 ma poi lo spagnolo numero due del mondo non si fa scappare l'occasione di vincere il turno di servizio che vale il match, ecco un altro 6-2. Ai quarti di finale ecco che se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud, numero 9 al mondo, che ha vinto contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Negli altri due quarti si affronteranno Alexander Zverev-Nikolas Jarry e Ugo Humbert-Daniil Medvedev.

Bene la Paolini

Per quanto riguarda il tabellone Wta, Jasmine Paolini ha battuto la brasiliana Beatriz Haddad Maia qualificandosi ai sedicesimi di finale. La 27enne toscana, numero 37 del ranking Wta, si è imposta rimontando il primo set con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 contro la numero 16 del mond. La Paolini sorride perché, oltre alla bella vittoria, agli ottavi se la vedrà contro la cinese Yue Yuan che partecipa al torneo grazie ad una wild card. Non bisognerà sottovalutare l'avversaria, numero 147 del ranking mondiale ma i favori del pronostico sono tutti per l'italiana.