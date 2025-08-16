Cincinnati, Sinner-Atmane: Jannik punta alla finale. Gara in equilibrio | 4-4

Sale l'attesa per la semifinale tra Jannik Sinner e Terence Atmane: i due protagonisti della prima semifinale di Cincinnati (l'altra sarà Alcaraz-Zverev) scenderanno in campo qualche minuto dopo le ore 21 italiane (le 15 negli Stati Uniti). Una notizia benaugurante per i colori azzurri arriva dal doppio dei due Lorenzo, Sonego e Musetti, che hanno vinto la semifinale approdando alla finalissima del doppio.

Lorenzo



The Italian duo book their spot in the finals pic.twitter.com/WRtjWsFDaK — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 16, 2025