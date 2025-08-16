Cincinnati, Sinner-Atmane: Jannik punta alla finale. Gara in equilibrio | 4-4

C'è soltanto la rivelazione del torneo, il francese Terence Atmane, tra Jannik Sinner e la finale del torneo di Cincinnati (Masters 1000) che si giocherà lunedì.L'altoatesino numero uno del mondo difende il titolo vinto lo scorso anno ma prima dovrà vedersela contro il 23enne capace di battere Fritz e Rune in sequenza e con risultati netti. Il Giornale segue l'evento in diretta aggiornando game dopo game con il punteggio e le fasi più importanti della gara.
La gara in diretta: 1° set
8° game: Jannik non è da meno e inizia il game con un ace, poi continua a essere molto solido al servizio portandosi 40-0 e ottenendo il 4-4.
7° game: ancora impeccabile Atmane che mette in campo due ace consecutivi, sale 30-0 e poi ne arriva un altro che strappa applausi e vale il 40-0. Inevitabilmente arriva il nuovo vantaggio, 4-3.
6° game: tocca di nuovo a Sinner che con servizio e dritto si apre bene il campo costringendo l'avversario a correre da un lato e l'altro del campo. Molto bravo l'azzurro che varia il repertorio dei suoi colpi, 40-0 con un altro magnifico serve and volley, successivamente arriva il 3-3.
5° game: Atmane picchia duro in battuta ed è molto veloce, nuovo 40-15 e poi il francese chiude 3-2.
4° game: anche Jannik fa molto bene al servizio, 40-15 e con servizio e dritto chiude il game, 2-2.
3° game: dotato di un servizio mancino molto forte, il francese mostra tutto il suo stato di forma mettendo in difficoltà Sinner quando è alla battuta, 40-15 e 2-1.
2° game: al servizio adesso tocca a Sinner, il numero uno al mondo è molto solido, sale 40-15 e pareggia il punteggio, 1-1.
1° game: inizia a servire il francese Atmane che conquista il primo punto della gara, poi con un servizio molto efficace va 40-30 e chiude 1-0.
Sinner in campo dalle 21, Musetti-Sonego in finale
Sale l'attesa per la semifinale tra Jannik Sinner e Terence Atmane: i due protagonisti della prima semifinale di Cincinnati (l'altra sarà Alcaraz-Zverev) scenderanno in campo qualche minuto dopo le ore 21 italiane (le 15 negli Stati Uniti). Una notizia benaugurante per i colori azzurri arriva dal doppio dei due Lorenzo, Sonego e Musetti, che hanno vinto la semifinale approdando alla finalissima del doppio.
