Cincinnati, Sinner e Alcaraz si giocano il titolo

Di nuovo loro due all'atto finale di un torneo Atp, stavolta il Masters 1000 di Cincinnati che vale quasi un milione di euro per il vincitore: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero uno e due del mondo, si ritrovano faccia a faccia dopo la finale di Wimbledon

vinta dall'altoatesino. Adesso, però, è iniziata la stagione del cemento americano che culminerà con i prossimi Us Open. Il Giornale segue la gara in diretta con il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game.