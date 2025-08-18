Abbonati
Cincinnati, Sinner e Alcaraz si giocano il titolo

Dalle ore 21 Sinner e Alcaraz si contenderanno il Masters 1000 di Cincinnati: il risultato in tempo reale e le fasi salienti della gara

Diretta Cincinnati, Sinner e Alcaraz si giocano il titolo
Di nuovo loro due all'atto finale di un torneo Atp, stavolta il Masters 1000 di Cincinnati che vale quasi un milione di euro per il vincitore: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero uno e due del mondo, si ritrovano faccia a faccia dopo la finale di Wimbledon

vinta dall'altoatesino. Adesso, però, è iniziata la stagione del cemento americano che culminerà con i prossimi Us Open. Il Giornale segue la gara in diretta con il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game.

Sinner-Alcaraz in campo dalle 21

La finale tra Sinner e Alcaraz inizierà alle ore 21 italiane (le 15 di Cincinnati) sul campo Centrale del torneo americano. A seguire Jasmine Paolini (non prima di mezzanotte) affronterà nell'altra finale la polacca Iga Swiatek.

