Cincinnati, Sinner e Alcaraz si giocano il titolo

Di nuovo loro due all'atto finale di un torneo Atp, stavolta il Masters 1000 di Cincinnati che vale quasi un milione di euro per il vincitore: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero uno e due del mondo, si ritrovano faccia a faccia dopo la finale di Wimbledonvinta dall'altoatesino. Adesso, però, è iniziata la stagione del cemento americano che culminerà con i prossimi Us Open. Il Giornale segue la gara in diretta con il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game.
Sinner-Alcaraz in campo dalle 21
La finale tra Sinner e Alcaraz inizierà alle ore 21 italiane (le 15 di Cincinnati) sul campo Centrale del torneo americano. A seguire Jasmine Paolini (non prima di mezzanotte) affronterà nell'altra finale la polacca Iga Swiatek.
Writing the rivalry pic.twitter.com/ttYxwSmvIl— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 18, 2025