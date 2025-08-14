Cincinnati, Sinner sfida Auger-Aliassime ai quarti: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Un altro passo avanti verso il traguardo: pur faticando nel secondo set e la gara sospesa per pioggia, Jannik Sinner ha battuto il francese Mannarino ed è già pronto a scendere in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nella gara valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Le caratteristiche dell'avversario

Nato l'8 agosto 2000, Auger-Aliassime è attualmente il numero 28 del ranking mondiale ma Hh raggiunto il sesto posto in classifica, l'apice della sua carriera, ottenendo il record personale di 60 vittorie durante il 2022 tra cui una serie di 16 vittorie consecutive con tre titoli in tre settimane a Firenze, Anversa e Basilea. Il talento canadese ha guidato l'Atp Tour con 45 vittorie sul cemento e 31 indoor nel 2022 con vittorie di notevole prestigio contro gli ex numeri 1 Alcaraz, Djokovic, Murray e Nadal. Nel 2024 è arrivato in finale al Masters 1000 di Madrid diventando il primo canadese a spingersi così avanti sulla terra battuta e nel 2021 il primo canadese ad arrivare in semifinale agli us Open dal 1881. Ama le superfici dure (il cemento la preferita) mentre il suo colpo più efficace è il dritto.

Quali sono i precedenti

Proprio il canadese è uno dei pochi avversari che può vantare di essere in vantaggio nei confronti di Sinner sugli scontri diretti, ben due vittorie: la prima volta Auger-Aliassime ha vinto contro Jannik agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2022 vincendo in due set abbastanza nettamente (6-1, 6-2), la seconda volta qualche mese dopo proprio a Cincinnati, sempre ottavi di finale, in una gara più combattuta conclusa in tre set (2-6, 7-6, 6-1). I due si sarebbero dovuti affrontare di nuovo all'Atp di Madrid nel 2024 ma in quel caso il canadese ha vinto a tavolino per il forfait di Sinner a causa di un infortunio.

Dove vedere la gara in tv

A distanza di 24 ore dal precedente incontro, Sinner sarà quindi nuovamente in campo sul Centrale di Cincinnati come

terza gara in programma oggi, giovedì 14 agosto: non scenderà in campo prima delle ore 21 italiane. Gli appassionati potranno vedere l'incontro in diretta sui canali Sky Sport e in streaming anche su Sky Go e Now Tv.