Clamoroso agli Internazionali: Alcaraz sconfitto dall'ungherese Marozsan

La prima sorpresona degli Internazionali di Tennis è arrivata al terzo turno quando, clamorosamente, il nuovo numero uno del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è stato sconfitto in due set dall'ungherese Fabian Marozsan, numero 135 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un'ora e 42 minuti. Al prossimo turno se la vedrà contro il croato Borna Coric.

Com'è stata la gara

I segnali che qualcosa di strano sarebbe accaduto si percepivano già dal primo set quando all'ungherese è bastato strappare un break all'inizio dell'incontro per vincere 6-3. Non si è mai percepita la distanza che li separa in classifica, anzi, sembrava una gara capovolta: Alcaraz nervoso, falloso e sempre poco preciso, Marozsan non ha sbagliato un colpo con battute eccezionali, dritti e rovesci da campione. E poi la famosa "pressione" sembrava tutta contro lo spagnolo, il magiaro non ha mai dato la sensazione di avere ansia da prestazione.

Il pubblico del Centrale si aspettava un secondo set totalmente diverso ma, in realtà, lo è stato soltanto nel punteggio e pathos finale: Marozsan ha strappato ancora una volta il servizio ad Alcaraz portandosi sul 3-3 ma poi lo spagnolo torna sotto e, con un continuio batti e ribatti, si arriva 6-6, quindi tie-break. Il punteggio, a un certo punto, è 4-1 Alcaraz ma con due turni di battuta per l'ungherese che non molla, recupera e vince la gara più importante della sua carriera con un 7-4 al tie-break inanellando sei punti consecutivi.

Le dichiarazioni di Alcaraz

" Non sapevo molto di lui prima della partita. Sono rimasto sorpreso dal livello del suo tennis – ha ammesso Alcaraz in conferenza stampa – credo che molto presto entrerà nei top 100 ". In questa stagione, questa è la terza sconfitta per lo spagnolo dopo la finale persa a Rio de Janeiro per mano del britannico Norrie e dal nostro Jannik Sinner in semifinale a Miami. Sulla terra rossa, nel 2023, ha un bilancio di 30 vittorie e tre sole sconfitte. Sportivamente, ha ammesso che l'ungherese ha mantenuto lo stesso livello di gioco per tutta la gara. " Questo è molto difficile - ha aggiunto - Io ho provato a lottare fino alla fine ma non è bastato. Ha meritato e se giocherà così sorprenderà più di qualcuno" .

Marozsan: "Sono felice"