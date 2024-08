"Sconfitta choc". Alcaraz eliminato al secondo turno degli Us Open

Ascolta ora 00:00 00:00

È davvero una clamorosa sorpresa quella che arriva dai campi di Flushing Meadows, New York, dove gli Us Open sono iniziati lo scorso lunedì: uno dei protagonisti più attesi che secondo le previsioni dei bookmaker avrebbe potuto affrontare Jannik Sinner in un'ipotetica semifinale, Carlos Alcaraz (numero 3 del ranking), è invece stato sconfitto malamente già al secondo turno dall'olandese Botic van de Zandschulp (numero 74 del ranking) con il netto punteggio di 6-1, 7-5, 6-4. Lo spagnolo, in forma eccellente fino alle Olimpiadi dove ha ottenuto la medaglia d'argento (sconfitto soltanto da Djokovic) aveva vinto i precedenti due Slam, ossia il Roland Garros a maggio e Wimbledon a luglio.

Le parole di Alcaraz

Gli stessi americani parlano di una " sconfitta choc " per lo spagnolo che nell'ultimo periodo aveva faticato come accaduto a Cincinnati, quando era stato battuto al secondo turno dal francese Monfils. Nella conferenza stampa post-partita, un Alcaraz particolarmente dimesso ha confessato sensazioni di " confusione ", così come " un sacco di emozioni che non riuscivo a controllare ". Il numero tre del mondo ha anche ammesso di non aver saputo gestire al meglio l'avversario. L'olandese è stato bravissimo a non dargli punti di riferimento e variare egregiamente gioco corto e gioco lungo, mettendolo in difficoltà. " Ha giocato molto bene. Mi aspettavo che mi concedesse più punti gratuiti e questo mi ha spiazzato - ha commentato Alcaraz - non sono riuscito ad aumentare il mio livello. Sono rimasto allo stesso livello per tutto l'incontro, ma non è stato sufficiente per vincere o per darmi una possibilità di rimonta ".

La sconfitta in tre set

L'amara gara per il 21enne di Murcia si conclude dopo due ore e 21 minuti di gioco: nel primo set Alcaraz è stato dominato dall'olandese che ha preso il largo salendo molto velocemente sul 6-1. Dopo l'avvio choc, nel secondo set Carlos ha tentato una reazione con una gara più equilibrata fino al 5-5 e servizio per lo spagnolo ma lì ha sbagliato ancora specialmente con il dritto, perdendo il gioco con un doppio fallo. Tutto molto semplice per van de Zandschulp che ha vinto 7-5. Nell'ultimo e decisivo set c'è stata un'alternanza di break e controbreak tra i due fino al 4-4 quando l'olandese ha messo a segno un ace portandosi sul 5-4 e vincendo, inaspettatamente, in tre set chiudendo 6-4.

Cosa cambia per Sinner

A questo punto, se le cose dovessero procedere per il meglio, nella sua parte di tabellone Jannik Sinner non ritroverebbe più Alcaraz nell'ipotetica semifinale: prima di arrivare a quel punto, però, c'è da giocare un terzo turno contro l'australiano O'Connell, uno tra Diallo e Paul

Always good having you in New York, Carlos!



See you soon pic.twitter.com/vksTpXVdur — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

negli ipotetici ottavi di finale e poi un possibile quarto di finale contro il russo Daniil Medvedev che nell'ultimo incontro ha vinto contro l'ungherese Maroszan e al terzo turno avrà di fronte il nostro Flavio Cobolli.