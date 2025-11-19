Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: azzurri in semifinale. Super Cobolli batte Misolic in due set

Matteo Berrettini spiana la strada e Flavio Cobolli, con una gara superba, mette il punto esclamativo sconfiggendo Filip Misolic con il punteggio di 6-1, 6-3: l'Italia del tennis vince 2-0 contro l'Austria (senza bisogno del doppio) e vola in semifinale dove venerdì incontrerà il Belgio che martedì ha sconfitto, a sorpresa, la Francia. Il tennista toscano è superbo e sontuoso in ogni zona del campo e con ogni colpo annichilendo l'avversario, gli azzurri sono in semifinale per il quarto anno di fila.

Cobolli: "Il giorno più bello della mia vita"

" Grazie a tutti, è veramente speciale giocare su questo campo. È decisamente il giorno più bello della mia vita, ho sempre sognato di indossare questa maglia e farlo in Italia per tutti i ragazzi della squadra, la famiglia e la gente che mi segue. Abbiamo sentito il vostro sostegno, è solo il primo giorno e abbiamo bisogno di voi ancora per un po ’", dichiara emozionato Cobolli a bordo campo al termine della gara. Infine, una considerazione sull'amico Berrettini. " Complimenti Matteo, hai fatto una grande partita. È sempre bello vederti in campo e quando giochi per la Nazionale motivi tutti noi a fare del nostro meglio per questa competizione. Tanti ragazzi ci danno supporto, la squadra è compatta e siamo pronti a lottare l’uno per l’altro" .

L'orgoglio di Volandri

" Sono orgoglioso e ultra contento dei ragazzi per come abbiamo gestito e vinto questo turno che nascondeva un sacco di insidie nonostante si giochi in Italia e i ranking tra i tennisti sono diversi. Avevamo già pagato, a nostre spese, con il Canada tempo fa e ora abbiamo cercato di trasferire alla squadra una mentalità vincente. Sono felice ed orgoglioso anche per il punteggio pieno di oggi", dichiara il capitano della squadra di Coppa Davis, Filippo Volandri, dopo la qualificazione in semifinale. "O ra sarà come una finale con due giocatori belgi che in Davis si trasformano: Bergs è già un ottimo giocatore di suo, Collignon è cresciuto tantissimo quindi restiamo concentrati perché la strada è ancora lunga", aggiunge quando gli è stato chiesto cosa pensa dei prossimi avversari.

La netta vittoria di Flavio in due set

Il primo set inizia subito alla grande per il tennista toscano che ruba immediatamente il break all'austriaco Misolic e conferma il punto sul proprio turno di servizio, 2-0 molto veloce e pubblico italiano che si fa sentire. L'austriaco reagisce (2-1) ma Cobolli è davvero super e dopo il 3-1 ottiene un altro break al quinto game, non c'è gara fino a questo momento. Il sesto game è il più sofferto visto che per la prima volta Misolic ha anche tre palle break (0-40) ma Cobolli le annulla e poi riesce a portarlo a casa, 5-1. Nel settimo game Flavio domina l'avversario e si procura tre break-set point: il primo viene annullato, non il secondo con l'azzurro che chiude in appena 29 minuti il primo set con il punteggio di 6-1.

Il secondo set inizia con Cobolli al servizio, da 40-30 arriva il primo punto per l'azzurro, 1-0. Flavio fa prodezze è straordinario quando nel secondo game recupera da 40-0 fino a portarsi in vantaggio e con una risposta vincente da urlo si porta 2-0, ingiocabile. Volee, smorzate ed ace, l'azzurro non sbaglia nulla e vola 3-0 mettendo una seria ipoteca sulla gara e la qualificazione dell'Italia del tennis alla semfinale. Misolic accorcia le distanze sul proprio turno di servizio (3-1) e nel quinto game avviene un fatto nuovo, una palla break per l'austriaco che viene subito annullata dall'efficace battuta di Flavio che con due ace esce fuori alla grande da un momento complicato, 4-1.

A gutsy performance from Flavio Cabolli



The Italian seals the deal 6-1 6-3 #DavisCup pic.twitter.com/2Zkq6vJTEh — Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2025

Misolic risale da 0-30 e accorcia (4-2) ma Cobolli continua a essere ingiocabile, 5-2. Ultime cartucce per l'austriaco (5-3) ma Cobolli chiude alla grande dando il punto decisivo all'Italtennis () per approdare in semifinale.