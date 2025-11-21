Coppa Davis: Italia-Belgio, Berrettini sfida Collignon | 6-3, 1-0

9° game: Berrettini serve per chiudere il primo set, Matteo fa benissimo salendo 30-0 grazie a due efficaci prime palle. Sul 30-15 con 208 Km/h di una prima di servizio arrivano due set point. La prima sbaglia con una smorzata (40-30), poi arriva l'ace per il 6-3 in 35 minuti.

8° game: Collignon al servizio per rimanere nel set, Matteo è implacabile, risponde benissimo ed è 0-30. Un gran servizio del belga gli fa accorciare le distanze (15-30), poi ne arriva un altro molto efficace per il 30-30 ma una gran risposta di Berrettini costringe all'errore l'avversario, 30-40 e set point per l'azzurro ma con una seconda di servizio viene annullato, parità. Poi ne fa altri due consecutivi, 5-3.

7° game: Matteo continua a dominare in lungo e in largo con il servizio, vola 40-0 e chiude il punto, 5-2.

6° game: Berrettini strappa applausi per un gran pallonetto che vale il 15-30, poi Collignon fa due punti consecutivi portandosi 40-30 e chiudendo a suo favore, 4-2.

5° game: l'azzurro gioca benissimo, sfodera dritti molto forti che il belga fa fatica a mettere in campo, 40-15 e grande ace per il 4-1.

4° game: Matteo va 15-30 ma poi il belga recupera, sale 40-30 e si sblocca, 3-1.

3° game: ottimo Berrettini con prime ed ace ma il gioco è combattuto, 30-30 poi il belga sbaglia e l'azzurro sale 40-30, alla fine scappa il rovescio a Colligno, 3-0.

2° game: sorrisi azzurri perché Berrettini è bravissimo a conquistare ben tre palle break sul servizio di Collignon (0-40): il belga ne annulla due ma al terzo tentativo Matteo ottiene il punto, 2-0.

1° game: al servizio inizia Berrettini e si parte subito molto bene e con solido servizio, 40-30 e primo punto per l'Italia, 1-0.