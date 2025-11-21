Coppa Davis: Italia-Belgio, Berrettini sfida Collignon | 6-3, 1-0

Come era nelle attese, per la prima semifinale di Coppa Davis dell'Italia contro il Belgio con inizio alle 16 nella Super Tennis Arena di BolognaFiere, scende in campoMatteo Berrettini contro Raphael Collignon. Una gara da non sottovalutare da Matteo che parte favorito: ilgiornale.it segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
La gara in diretta: 2° set
1° game: si ricomincia con il belga al servizio che inizia a sbagliare tanto, 0-30. Gran colpo di Matteo a colpire con il dritto per lo 0-40 e tre palle break in apertura. La prima viene annullata (15-40), poi sbaglia ancora l'azzurro con un dritto in attacco (30-40). Una smorzata di rovescio costringe l'avversario all'errore, arriva il break azzurro per l'1-0.
Berrettini vince il primo set
9° game: Berrettini serve per chiudere il primo set, Matteo fa benissimo salendo 30-0 grazie a due efficaci prime palle. Sul 30-15 con 208 Km/h di una prima di servizio arrivano due set point. La prima sbaglia con una smorzata (40-30), poi arriva l'ace per il 6-3 in 35 minuti.
8° game: Collignon al servizio per rimanere nel set, Matteo è implacabile, risponde benissimo ed è 0-30. Un gran servizio del belga gli fa accorciare le distanze (15-30), poi ne arriva un altro molto efficace per il 30-30 ma una gran risposta di Berrettini costringe all'errore l'avversario, 30-40 e set point per l'azzurro ma con una seconda di servizio viene annullato, parità. Poi ne fa altri due consecutivi, 5-3.
7° game: Matteo continua a dominare in lungo e in largo con il servizio, vola 40-0 e chiude il punto, 5-2.
6° game: Berrettini strappa applausi per un gran pallonetto che vale il 15-30, poi Collignon fa due punti consecutivi portandosi 40-30 e chiudendo a suo favore, 4-2.
5° game: l'azzurro gioca benissimo, sfodera dritti molto forti che il belga fa fatica a mettere in campo, 40-15 e grande ace per il 4-1.
4° game: Matteo va 15-30 ma poi il belga recupera, sale 40-30 e si sblocca, 3-1.
3° game: ottimo Berrettini con prime ed ace ma il gioco è combattuto, 30-30 poi il belga sbaglia e l'azzurro sale 40-30, alla fine scappa il rovescio a Colligno, 3-0.
2° game: sorrisi azzurri perché Berrettini è bravissimo a conquistare ben tre palle break sul servizio di Collignon (0-40): il belga ne annulla due ma al terzo tentativo Matteo ottiene il punto, 2-0.
1° game: al servizio inizia Berrettini e si parte subito molto bene e con solido servizio, 40-30 e primo punto per l'Italia, 1-0.
Berrettini-Collignon poco dopo le ore 16
Manca ormai poco per la prima semifinale del singolare maschile tra Italia e Belgio: Berrettini sfida il numero 86 del ranking, Raphael Collignon. A seguire, nel secondo match di singolare, Flavio Cobolli se la vedrà con il belga Zizou Bergs e, per l'eventuale doppio scenderà in campo la coppia Bolelli-Vavassori che dovrebbe sfidare quella Gille e Vliegen.