Coppa Davis: l'Italia parte male. Sonego sconfitto dal canadese Galarneau

Inizia male l'avventura dell'Italia in Coppa Davis: Alexis Galarneau, numero 200 del mondo, ha battuto Lorenzo Sonego (38° del ranking Atp) con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e 21 minuti di gioco nel primo incontro andato in scena a Bologna. Subito dopo toccherà a Lorenzo Musetti contro Gabriel Diallo per poi passare al doppio Simone Bolelli/Andrea Vavassori contro Alexis Galarneau/Vasek Pospisil.

La gara

Il primo set si apre con Sonego che deve subito rincorrere il canadese che si porta avanti nel punteggio, 1-0, 2-1 e poi 3-2 per Galarneau. L'azzurro, però, sfoderando un ottimo tennis recupera e si porta in vantaggio, 4-3, grazie a tanti colpi importanti ed efficaci. Si va avanti con Lorenzo che si porta sul 5-4, serve per il primo set ma a due punti dal chiuderlo il canadese con un colpo di reni ottiene il break e rimane a galla: 5-5. Entrambi non perderanno più il loro servizio e il primo set si dovrà così decidere al tie-break: altalema di emozioni, Sonego si trova dietro ma riesce a recupare, ha un set point ma non riesce a sfruttarlo. Alla fine si impone il canadese per 10-8 facendo suo il primo set.

Il secondo set inizia con i due tennisti che mantengono il punteggio sui loro servizi, Sonego avanti 2-1. Subito dopo il 2-2, però, l'italiano cede il break al canadese che si porta avanti 3-2 e servizio, il livello psicologico è tutto a favore di Galarneau ma anche quello fisico visto che per qualche minuto Sonego ha richiesto un medical time-out per problemi al polpaccio destro. Contrariamente alle previsioni della vigilia, la situazione precipita e il canadese prima va avanti 4-2, poi si va sul 5-4 con il servizio a favore di Galarneau che serve per il match: l'occasione è troppo ghiotta e la gara finisce 7-6 6-4.

Adesso la situazione si complica maledettamente: come abbiamo visto sul Giornale, l'Italia dovrà arrivare almeno seconda nel proprio girone per essere sicura di arrivare a Malaga (gare dal 21 al 26 novembre). Probabilmente non hanno giovato, in casa azzurra, tutte le tensioni che si sono registrate alla vigilia di questo appuntamento con i forfait per infortunio di Matteo Berrettini e Jannik Sinner e la polemica tra Volandri e Fognini. Adesso bisogna tifare tutti per Lorenzo Musetti (lo avremmo fatto a prescindere): se avrà la meglio contro il numero 179 al mondo, Diallo, l'Italia si giocherà gran parte delle chance per passare il turno nella gara di doppio quando scenderanno in campo Bolelli e Vavassori.