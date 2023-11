Coppa Davis, Musetti perde in tre set con Kecmanovic: Serbia avanti 1-0

Inizia con il piede sbagliato la semifinale di Coppa Davis dell'Italia dei ragazzi di Filippo Volandri: dopo aver vinto il primo set al tie-break, Lorenzo Musetti cede nettamente negli altri due set a Miomir Kecmanovic, numero due serbo, che si aggiudica l'incontro per 6-7 6-2 6-1 dopo due ore e 23 minuti conquistando il primo punto per la Serbia. Diventa decisiva, adesso, la gara tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: la vittoria di quest'ultimo spedirebbe la Serbia in finale contro l'Australia, in caso contrario tutto si deciderà con il doppio. Peccato, Lorenzo: un doppio fallo e un break perso nel secondo set sono stati l'inizio della fine con Kecmanovic che ha giocato uno dei suoi migliori tennis di sempre e vinto meritatamente contro l'azzurro che nel finale ha anche accusato un problema muscolare alla coscia sinistra.

La gara

Pronti via, il primo turno di battuta è di Lorenzo Musetti ma le notizie sono subite non buone: due palle break per Kecmanovic che sfrutta prontamente strappando il break all'azzurro, 1-0 per il serbo che inizia in maniera molto solida vincendo il suo primo turno di servizio, 2-0. Da 40-15 per Musetti si passa a due palle break per Kecmanovic ma Lorenzo sale di livello e mette in campo un paio di ace decisivi per accorciare le distanze, 1-2. Il numero due di Serbia è impeccabile e concede un solo quindici all'azzurro, le distanze rimangono tali e si va sul 3-1: questa volta il nostro Lorenzo gioca ottimi dritti e porta a casa il punto rimanendo ancora a Kecmanovic, 2-3. Musetti sale in cattedra e con uno strepitoso passante di dritto si conquista la prima palla break che viene, però, annullata, il gioco rimane nelle mani del serbo che va 4-2. Settimo game giocato in maniera decisa, solida e convinta da Musetti che accorcia di nuovo, 3-4 ma purtroppo per noi il serbo è rapidissimo, ottavo game praticamente non giocato e 5-3 per Kecmanovic che per adesso ha quel quid in più. Musetti rimane lì (4-5) grazie al servizio che lo tiene ancora al serbo che adesso servirà per il primo set. Il nono game è un capolavoro dell'azzurro che mostra tutto il suo talento con un gioco strepitoso e passanti incredibili vincendo, nel momento decisivo, il punto: primo break e 5-5. Gara decisamente sulle montagne russe con una palla break per il serbo che viene annullata con una seconda palla vincente ed ecco il sorpasso, 6-5 per l'azzurro.

Tie-break 1°set

Si va, però, al tie-break: inizia a battere Musetti che parte alla grande, ace: 1-0. Kekmanovic mette subito la prima a 194 Km/h, 1-1 e chiude con una volee di rovescio, 2-1. Male Lorenzo che dopo alcuni scambi perde il servizio, 3-1 per il serbo ma si salva sull'altro servizio, 3-2. Entusiasmante in corsa, Musetti copre tutto il campo e recupera il mini-break, 3-3 e compie un'altra meraviglia con un rovescio in lungolinea, 4-3 per l'azzurro che ha due turni di battuta a disposizione: sfrutta subito il primo, 5-3 ma fatalmente commette doppio fallo, il primo del match, 5-4. Kecmanovic pareggia, 5-5 ma poi grande freddezza di Lorenzo che fa 6-5 ed ha un set point sul proprio servizio ma non riesce a sfruttare, siamo sul 6-6, si gioca punto a punto. Ancora un set point, 7-6 ma serve il serbo che, rischiando tantissimo, pareggia ancora i conti, 7-7. Musetti inesauribile, gran diritto vince e 8-7 per l'azzurro che ha un altro set point e conclude il capolavoro, finisce 9-7!

Il secondo set

Il secondo set si apre con Kecmanovic al servizio che tiene a zero l'avversario ma Lorenzo pareggia subito, 1-1. Terzo game con il serbo che tiene a 30 la battuta, 2-1: ancora un ottimo game per Musetti (il quarto) che porta a casa con uno splendido ace centrale, siamo sul 2-2. Bravo il serbo che da 15-30 si porta 3-2, secondo set ancora senza break. Sesto game tiratissimo con il serbo che ottiene una preziosa palla break ma annullata da un gran lungolinea di dritto di Musetti, ancora parità ma poi Kecmanovic vince il game, 4-2 e servizio a favore. Momento no per Lorenzo che va sotto, 5-2 e due palle break per vincere il set a favore del serbo che sfrutta subito l'occasione, il secondo set si chiude 6-2.

Terzo set

L'ultimo e decisivo set dell'incontro si apre con il serbo al servizio che continua a martellare sul servizio e prime palle, subito 1-0. Musetti non è ancora tornato in partita, tre palle break per Kecmanovic che sfrutta subito, vince a zero e va 2-0 (sesto gioco consecutivo). Un altro turno di servizio a zero per il numero due serbo, adesso l'azzurro sembra totalmente sparito dal campo, 3-0. Quarto game con un'altra palla break per il serbo che gioca a livello dei primi 15-20 al mondo (attualmente è il numer 55 del ranking). C'è poco da fare, sfortunato Lorenzo che inizia a toccarsi la coscia sinistra per un possibile problema muscolare al flessore, punteggio ormai quasi più senza appello, 4-0 e medical time-out. Si riprende ma l'azzurro zoppica vistosamente, Kecmanovic gioca sul velluto e porta a casa il quinto punto. Musetti con orgoglio conquista il primo punto del terzo set ma ecco i tre matcht point per la Serbia: finisce 6-1.