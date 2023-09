Coppa Davis, perde anche Musetti: Italia sconfitta a sorpresa dal Canada

Parte male l'avventura dell'Italia in Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna gli Azzurri (senza Sinner e Berrettini) guidati da Filippo Volandri perdono 2-0 contro il Canada nel primo appuntamento del Gruppo A.

Le avvisaglie c'erano state tutte dopo la lunga coda di polemiche, che hanno accompagnato la vigilia della sfida. Di sicuro perdere contro i campioni in carica, privi di Auger-Aliassime e Shapovalov, era un'ipotesi inimmaginabile anche nelle più pessimistiche previoni. La Davis, anche nelle nuova versione, si conferma una competizione in cui tutto è possibile.

Nel secondo incontro Lorenzo Musetti (n.18) cede (7-5 6-4) a Gabriel Diallo (n.118). Il canadese classe 2001, un gigante di 203 cm, dotato di un servizio che spesso e volentieri supera i 220 km/h, entra meglio in partita sin dai primi scambi. Musetti sembra più svagato e meno efficace nei colpi. Diallo è praticamente ingiocabile sulla prima di servizio e sfrutta la palla palla break decisiva sul 5-5, dopo averne mancata una sul 3-3. Nel secondo set Musetti prova a salire di livello ma subisce un black out improvviso ancora al settimo game e perde la battuta a zero. Con grande facilità Diallo chiude anche il secondo set 6-4.

Per l'Italia è notte fonda. Ora il doppio per poter almeno strappare il punto della bandiera tra Bolelli-Vavassori e Galarneau-Pospisil. Adesso gli Azzurri solo vincere per sperare nella qualificazione alle Final-8 di Malaga. Si torna in campo venerdì 15 alle 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia.

Sconfitta a sorpresa di Sonego

La prima sfida regala una brutta sorpresa. Lorenzo Sonego cede in due (7-6 6-4) contro Alexis Galarneau, numero 200 al mondo, condizionato anche da un problema fisico che lo ha colpito nel secondo set. Un risultato di per sé clamoroso, visto che il canadese si è affacciato questa stagione per la prima volta nel circuito ATP. Nel Masters 1000 di Toronto, giocato grazie a una wild card ha battuto l'inglese Daniel Evans e si è arreso solo al finalista Alex De Minaur, lottando e arrendendosi col punteggio di 6-4 7-6.

L'azzurro arriva subito ad un passo dal break, ma nonostante il 40-0 e quattro palle break non strappa il turno di battuta al canadese. Nel settimo game, ma questa volta al torinese basta un break point per portarsi in vantaggio. Sonego ha l’occasione di chiudere sul 6-4, ma Galarneau trova il controbreak e allunga il parziale fino al tie break. Qui chiude sul punteggio di 10-8 dopo aver annullato due set point. Lorenzo cerca il riscatto ma la partita si complica ancora al quinto game del secondo set, quando perde il turno di servizio ed è costretto al medical time out per un problema muscolare. Le condizioni fisiche non aiutano Sonego, che lotta ma è costretto ad arrendersi 6-4 dopo due ore e ventidue minuti di match.