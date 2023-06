Cos’è (e a cosa serve) il bottone "segreto" sul petto di Djokovic

La prima volta è stato avvistato durante il match contro Marton Fucsovics ma la scena si è ripetuta in una delle pause di gioco della gara che Novak Djokovic ha vinto ieri contro lo spagnolo Davidovich Fokin: più del raggiungimento degli ottavi di finale al Roland Garros, a tenere banco nelle ultime ore è il misterioso oggetto rotondo al centro del suo petto fermato grazie a un cerotto trasparente. Di cosa si tratta?

"Il più grande segreto della mia carriera"

Tra il serio e il faceto, il tennista serbo ha spiegato alla stampa che si tratta del " più grande segreto della mia carriera ": è una nanotecnologia dell'azienza italiana Taopatch Sport per migliorare la postura, il movimento e la prestazione senza chimica agendo direttamente sull'equilibrio del corpo. " Da piccolo mi piaceva molto Iron Man, quindi cercavo di emularlo e il mio team mi ha portato una nanotecnologia incredibilmente efficiente per aiutarmi a dare il meglio in campo - ha scherzato Djokovic - È il più grande segreto della mia carriera. Se non fosse per questa, probabilmente non sarei seduto qui", riporta sul proprio sito l'azienda le dichiarazioni ironiche del tennista.

Come funziona il dispositivo

" Ricevere un endorsement da un campione del calibro di Djokovic è un’ulteriore conferma del nostro lavoro e ricerca rivolti al miglioramento della performance sportiva ", afferma l'azienda che ha creato questo dispositivo nanotecnologico " per aiutare atleti di ogni livello ad avere una maggiore coordinazione, dei movimenti più fluidi e un risparmio di risorse preziose durante la competizione e l'allenamento ", sottolinea. Con onde di luce terapeutica, aiutano le prestazioni senza nessuna sostanza chimica o effetti collaterali: si può indossare quotidianamente e si autoalimenta con la luce solare e il calore dell'organismo umano con un'autonomia pari a 720 ore mensili.