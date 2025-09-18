"Davvero mangiano cose del genere?". Insulti alla cucina cinese, bufera sulla tennista americana

Bufera sulla tennista statunitense Taylor Townsend, che si è resa protagonista di commenti denigratori nei confronti della cucina cinese, condividendoli con i propri followers sui social media e suscitando una grande indignazione. La 29enne, convocata insieme alle colleghe Jessica Pegula, Emma Navarro, McCartney Kessler e Hailey Baptiste, sta partecipando alle Finals della Billie Jean King Cup, il più prestigioso torneo tennistico per nazionali femminili in corso di svolgimento presso il Bay Sports Center di Shenzhen (16 - 21 settembre 2025).

A suscitare grande sdegno sono state le sue esternazioni in occasione del giudizio espresso sui piatti preparati per le atlete dagli organizzatori nella cena di gala: pietanze tradizionali della cucina cinese che non hanno incontrato il favore della Townsend, per usare un eufemismo. Finché i commenti restano tra le atlete americane nessun problema, ma quando il messaggio veicolato dai social, su cui la tennista ha caricato il controverso video, fanno il giro del mondo è chiaro che possa sollevarsi un polverone, e in effetti così è accaduto.

Nel primo filmato, in compagnia della compagna Baptiste, la 29enne riprende i piatti e li condivide tramite una Storia su Instagram: "Siamo a cena e guardate" , dice riprendendo dei cetrioli di mare, "ma di che diavolo si tratta?" . "Ragazzi, è una follia, da questa angolazione è disgustoso. È una follia, non ne ho mai visto uno da vicino" , prosegue l'atleta statunitense, aggiungendo a schermo un commento decisamente esplicito: "Questa è la cosa più folle che io abbia mai visto...e la gente la mangia pure" . Poi l'immagine di una lavagna in cui sono spiegate le pietanze: "Ma che diavolo...Rane toro e tartarughe? È selvaggio".

Se questo non fosse già bastato a far saltare i nervi a una buona parte della community, ecco arrivare una seconda storia in cui la tennista rincara la dose. "Eccomi, mi sto ancora riprendendo dallo choc di quello che ho visto nel buffet della cena, ho rivisto la mia storia e mi viene da pensare: 'Queste persone stanno letteralmente uccidendo le rane'" , esordisce Townsend. "Rane toro, ma non sono velenose? Tipo...non sono quelle che ti fanno venire verruche, foruncoli o cose del genere?" , aggiunge, "poi le tartarughe...e il fatto che sia tutto stufato con peperoncini e peperoni e cipolle...ma hai davvero reso tutto questo un piatto?" . "E poi hai i cetrioli di mare che ti fissano lì insieme ai noodles, l'unica cosa che mangiamo...quindi, tutto sommato, finora di voto devo dare un bel 2 su 10".

Inutile dire che i commenti della tennista hanno fatto esplodere una bufera, soprattutto da parte di utenti orientali, ma non solo: i video sono diventati virali, e Townsend è stata costretta a correggere il tiro e a porgere le sue scuse.

"Volevo scusarmi sinceramente dal profondo del cuore"

"ho vissuto un’esperienza e un periodo straordinari qui. Non ci sono giustificazioni per quello che ho detto. Migliorerò".

, ha replicato l'atleta statunitense,