"Difficilissimo da accettare": addio Internazionali per Matteo Berrettini

L'infortunio rimediato da Matteo Berrettini all'Atp di Montecarlo che lo ha costretto al ritiro prima di scendere in campo negli ottavi di finale è più serio del previsto: il campione azzurro non parteciperà all'imminente inizio dell'80esima edizione degli Internazionali di Tennis a Roma (10-21 maggio). L'annuncio lo ha dato con un post sui social in cui ha esternato tutta la sua amarezza per l'attuale condizione fisica.

Le parole di Berrettini

" Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni ", ha esordito il tennista romano di 27 anni. Fatali sono stati gli esiti dell'ultima risonanza magnetica che ha spento ogni possibilità di recupero in tempo utile: i risultati " hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente", ha aggiunto.

La manifestazione, una tra le principali al mondo subito dopo gli Slam, ha significato tanto nel recente passato per Berrettini che ha ottenuto risultati prestigiosi oltre a giocare di fronte a un pubblico che lo ha sempre sostenuto a gran voce. " La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l'ora di tornare a giocare davanti a voi", conclude. Ricordiamo che Berrettini aveva rinunciato alla gara degli ottavi a Montecarlo a causa di un dolore agli addominali obliqui.

Un anno poco felice

Come abbiamo visto sul Giornale.it, prima del ritiro da Montecarlo poco tempo fa il 2023 era iniziato sotto i migliori auspici dopo lo stop, sempre per infortunio, a fine 2022 ma la svolta non c'è stata: anche al torneo di Acapulco, Matteo Berrettini è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema al muscolo del polpaccio. Anche se in questo caso il recupero è avvenuto in tempi brevi non gli ha consentito quella continuità di gioco e risultati di cui avrebbe avuto bisogno. Male, malissimo è andata la partecipazione a Indian Wells dove il campione romano ha ceduto al tennista giapponese Taro Daniel, molto meno quotato. " Non so nemmeno io come ho fatto a commettere certi errori", aveva dichiarato amareggiato al termine della gara.

Se a tutto questo aggiungiamo gli haters che hanno preso di mira lui e la fidanzata, Melissa Satta, il quadro è completo: problemi fisici ma anche malesseri mediatici extra-campo che, certamente, non stanno facendo vivere un 2023 come avrebbe voluto.