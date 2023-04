L'infortunio, poi il ritiro: cosa è successo a Berrettini a Montecarlo

Non è iniziato nel migliore dei modi (per usare un eufemismo) il 2023 di Matteo Berrettini che dopo il lungo infortunio di inizio anno stava iniziando a recuperare pian piano condizione fisica e continuità ma è appena arrivato, inatteso, un altro stop: niente ottavi di finale ma ritiro immediato dal Master 1000 Atp di Montecarlo a causa di uno strappo di secondo grado agli obliqui.

Lo sfogo sui social

Ancora una volta impotenente di fronte all'ennesimo problema fisico che sta compromettendo la sua stagione, ha affidato al proprio account Instagram i suoi pensieri sfogandosi con i propri follower. " Non so da dove iniziare.... Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere.... questa è difficile", ha scritto Berrettini riferndosi all'ennesima mazzata dopo essersi rialzato e aver faticato tanto per trovare continuità di risultati assieme alle prestazioni atletiche adesso che si entra nel periodo "caldo" dell'anno (nelle prossime settimane Madrid, gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon giusto per citare i tornei più importanti).

L'infortunio di Berrettini

" Sono molto triste di annunciare che oggi non potrò giocare la mia partita a Montecarlo. Ho sentito un po' di dolore nei miei obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente durante la notte ", ha scritto il tennista azzurro. Gli obliqui sono muscoli che fanno parte della parete addominale e i responsabili dell'impossibiltà di scendere in campo contro il danese Holger Rune che approda così ai quarti di finale. " Dopo esserci consultati con la mia equipe medica abbiamo deciso di fare una risonanza magnetica questa mattina. Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno", ha aggiunto Berrettini, che ha concluso il suo pensiero ringraziando tutti i sostenitori per il loro sostegno. " Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili ".

Il campanello d'allarme

Quello che poi si è verificato, probabilmente, è figlio della situazione che si era creata durante l'ultima gara giocata da Berrettini quando, prima del terzo set del match vinto contro il tennista argentino Francisco Cerundolo, il suo fisioterapista era intervenuto: come ricorda il Corriere, per ovviare al problema gli era stato dato un infiammatorio. La situazione sembrava procedere per il meglio, dopo la vittoria, ma poi è arrivata l'ennesima mazzata delle ultime ore: adesso bisognerà capire quali saranno i tempi di recupero e se il campione azzurro sarà a rischio, o meno, anche per i prossimi tornei.